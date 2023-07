LAUREA IN INFERMIERISTICA A CATANIA, CON HUMANITAS UNIVERSITY E HUMANITAS ISTITUTO CLINICO CATANESE

n percorso formativo caratterizzato dalla grande attenzione alla pratica, con tecnologie di simulazione e tirocini professionalizzanti in ambito territoriale, domiciliare e ospedaliero. Con il supporto dei professionisti dell’ospedale riconosciuto tra i migliori centri oncologici nazionali secondo Agenas

Humanitas University, l’Ateneo dedicato alle Life Sciences con sede a Pieve Emanuele (Milano), Bergamo e Castellanza (Varese), apre una sede anche a Catania con il Corso di laurea triennale in Infermieristica. Dedicato a 30 studenti e studentesse, il corso è reso possibile grazie alla stretta collaborazione con Humanitas Istituto Clinico Catanese, dove si terranno le attività didattiche.

Un’opportunità per tanti giovani di iniziare il percorso di formazione come futuri professionisti della salute vicino a casa. Secondo la Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche)* in Sicilia mancherebbero oltre 5.700 infermieri e, secondo il Report Alma Laurea 2022, l’85% dei laureati in Infermieristica trova occupazione a un anno dalla conclusione degli studi, sia in ambito ospedaliero sia nei servizi territoriali.

«La necessità di formare nuovi professionisti in grado di offrire un’assistenza di qualità e personalizzata che tenga conto delle esigenze locali è emersa sempre più chiaramente negli ultimi anni – commenta il prof. Luigi Maria Terracciano, Rettore di Humanitas University – Crediamo quindi che sia fondamentale per un Ateneo collaborare con le realtà accademiche e sanitarie che già operano sul territorio per rafforzare l’offerta didattica e il servizio reso alla società. Fondamentale in questo processo è la preziosa collaborazione con Humanitas Istituto Clinico Catanese».

La particolarità dell’approccio didattico di Humanitas University si basa sulla centralità dello studente, assistito da vicino da tutor che ne seguono l’iter di formazione, con la possibilità di potenziare le proprie competenze cliniche direttamente in ospedale. «La presenza degli studenti che frequentano il corso di laurea costituisce un nuovo stimolo per i nostri professionisti, che saranno impegnati come docenti, tutor e guide di tirocinio nel supportare ed aiutare il percorso di acquisizione delle competenze. Studenti e studentesse potranno apprendere in un ospedale modernamente organizzato, che si distingue a livello nazionale nella cura di diverse patologie, in particolare in ambito oncologico» commenta Giuseppe Sciacca, Amministratore delegato dell’Ospedale Humanitas Istituto Clinico Catanese.

«La nuova sede di Catania darà la possibilità ai giovani della realtà catanese e non solo di poter accedere a un percorso formativo ad alto tasso di occupazione post-laurea – spiega la dott.ssa Beatrice Mazzoleni, Direttore del corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University – Inoltre offrirà una preparazione completa attraverso la frequenza di tirocini professionalizzanti in diversi ambiti assistenziali territoriali e domiciliari, in aggiunta a quelli di elevata specializzazione ospedaliera. Gli studenti potranno anche avvalersi di una sofisticata tecnologia di simulazione, attraverso la quale sarà possibile ricreare scenari clinici complessi ed evoluti con alto grado di fedeltà».

Il test di ingresso per il corso di laurea in Infermieristica si terrà in modalità online venerdì 1° settembre 2023. Sarà composto da 100 quesiti con domande su ragionamento logico, chimica, biologia, matematica e fisica.

Per informazioni https://www.hunimed.eu/it/course/infermieristica/iscriviti/

Le retta richiesta varia da 1.500€ a 3.500€ per anno di corso, a seconda del reddito della famiglia, e sono di disponibili 2 borse di studio che consentono l’esenzione totale per i tre anni di corso.