MANDATORICCIO, ESTATE TRA IDENTITÀ E CULTURA

Il valore dell’identità attraverso il sapore autentico della tradizione e delle ricette della memoria, come quella esclusiva dei manicùatti, i famosi manicotti mandatoriccesi, dolce tipico a marchio DECO che si prepara in questo modo solo qui. L’educazione ambientale che non va in vacanza, ma che si fa opportunità di aggregazione e socialità. La cultura, attraverso le pagine di autori illustri e le celebrazioni religiose. È impreziosito da questi momenti la programmazione socio-culturale estiva cittadina. – È quanto fa sapere il Sindaco Aldo Grispino ringraziando insieme alla consigliera delegata alla comunicazione Angelica Pizzuti, la rete delle associazioni che hanno contribuito a mettere insieme la proposta di intrattenimento socio-cuturale.

OGGI, VENERDÌ 28 – REPLAY ECOROSS A MANDATORICCIO MARE. – Alle ore 21, in piazza Magna Graecia, al villaggio Ginestre, la società che gestisce il servizio di igiene urbana proporrà l’evento Gioca in modo sostenibile per sensibilizzare sui temi dell’ambiente e sulla corretta raccolta dei rifiuti, attraverso la riproposizione di giochi di una volta ma con materiale di recupero: il tiro a bersaglio, il lancio degli anelli, il mini-bowling, il catch-game, quiz e altre divertenti attività. L’evento sarà strutturato come un percorso a punti, con gadget a tema come premi finali.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO PRESENTAZIONE LIBRO TOMMASO GRECO. – La legge della fiducia – alle radici del diritto. È, questo, il titolo dell’ultimo lavoro letterario del docente di diritto all’Università di Pisa, scritto nel periodo pandemico che sarà presentato in piazza Magna Grecia alle ore 19. – Lunedì 7 Agosto, quindi, sarà la giornata delle tipicità. Mandatoriccio celebra il manicotto autoctono, un prodotto da forno tipico dell’entroterra a marchio Deco, con una notte di festa, organizzata dal coordinamento donne e dalla Pro Loco, in piazza Duomo a partire dalle ore 21.

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO – N’ARRUSTUTA. – Appuntamento in piazza Duomo, alle ore 21, per la festa di ringraziamento che il Comitato San Francesco promuove per la buona riuscita della festa patronale di maggio. Ad accompagnare i sapori che scaturiranno dalla grande brace ci sarà il concerto dei Taranta Nova e di Ylenia Cuzzolino, accompagnati dalle performance di artisti locali.

DOMENICA 13 AGOSTO MANDATORICCIO IN FESTA. – Ancora in piazza Duomo e sempre alle ore 21, con una ricca programmazione musicale e l’attesa sagra dei crustoli, altro dolce tipico e della tradizione.

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO – RISVEGLI. – Un percorso di gusto, musica e arte immerso nelle tradizioni e nella memoria che si articolerà, a partire dalle ore 18 e fino a mezzanotte in Piazza Duomo. Ha questo nome per preservare le tradizioni locali. È previsto un workshop sul manicotto con la collaborazione di Giulia Cosenza, il cui lavoro di ricerca ha consentito di ottenere la certificazione Deco; la presentazione del libro La gente è pazza di Antonella Berni ed un tributo ad Ernesto Ascolillo, protagonista culturale della comunità della Sila Greca.

GIOVEDÌ 17 NOTTE STELLARE. – Lungo viale Belvedere, sempre nel centro storico, a partire dalle ore 22 con un grande Dj-Set si ballerà fino all’alba. La programmazione socio-culturale si concluderà sabato 20 agosto alle ore 21, in piazza Duomo, con la festa di fine estate.