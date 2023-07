Il museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi in collaborazione col Comitato “Un Secolo di Vittoria Apuana” dal 30 luglio 2023 al 22 agosto 2023 ospita la mostra “ARTE A VITTORIA APUANA” con opere di Ottone Rosai, Achille Funi, Felice Carena, Giuseppe Migneco, Mino Maccari, Ernesto Treccani, Eugenio Miccini, Antonio Berti, etc. e gli artisti del luogo Ercole Ferrari, Domenico Bresciani, Arturo Puliti, Stefano Paolicchi, Venerando Maccarone, Renzo Barsaglini, Eugenio Pieraccini, Marco Pieraccini, Carlo Pellizzi, Antonio Barberi, Rolando Della Tommasina e altri frequentatori come Folco Chiti Batelli, Martin Streitenberger, e naturalmente con le opere di Ugo Guidi da sfondo all’intera esposizione.

La mostra durante l’inaugurazione vedrà l’introduzione di Vittorio Guidi e la presentazione di Lodovico Gierut.

Interverrà con una testimonianza il Prof. Pietro Ichino,

Nell’occasione il Museo “Ugo Guidi”, di concerto con il Comitato Archivio artistico-documentario Gierut (sorto nel ricordo della scultrice, pittrice e poetessa Marta Gierut) doneranno agli intervenuti una serigrafia d’artista numerata e firmata.

La mostra vuole essere una piccola anteprima di quanto sarà in seguito realizzato dal Comune di Forte dei Marmi al secondo piano di Villa Bertelli con la creazione del Museo “FORTE DEI MARMI – Il Quarto Platano” promosso dalla Fondazione Bertelli e Fondazione Corrente di Milano con il supporto di importanti Musei, Istituzioni, Critici, le famiglie degli artisti e operatori culturali.

L’esposizione al MUG sarà visitabile in seguito su appuntamento al telefono 348-3020538 o museougoguidi@gmail.com. Via Matteo Civitali, 33 – Forte dei Marmi

La Casa Museo Ugo Guidi è inserita nei Luoghi della Cultura del MiBAC, è stata aperta dal FAI, dalla Associazione Nazionale Case della Memoria e dalla Associazione Dimore Storiche Italiane, è nelle guide TCI e Lonely Planet. Il MUG è stato inserito da Google a livello planetario nel The Guide-Tab.Travel. 100 foto di opere di U. Guidi su Wikimedia (Wikipedia) e realtà aumentata del MUG su Ministero Beni Culturali- MIC visibile su Virtique.

Il MUG ha il sostegno della Fondazione Alimondo Ciampi onlus Signa, Visual Comunicazione Massa.

MUSEO UGO GUIDI – MUG

Via M. Civitali 33

Forte dei Marmi

tel. 348-3020538

museougoguidi@gmail.com www.ugoguidi.it