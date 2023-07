Master nuoto: Aqa vince anche a Roccella Jonica

Un altro successo per AQA e la sua squadra master che vince anche la competizione di Roccella Jonica lo scorso 20 e 22 luglio. Prima società classificata, AQA non perde un colpo e si attesta sul gradino più alto del podio in tutte le manifestazioni in acque libere appena concluse. “La strada è ancora lunga ma la squadra risulta unita e determinata a combattere ad ogni evento a suon di bracciate, sorrisi e momenti di gioia”, hanno voluto rimarcare i protagonisti. Soddisfazione da parte del presidente Francesco Manna: “una stagione davvero incredibile, stiamo raccogliendo risultati e soddisfazioni in tutte le competizioni in cui i nostri atleti gareggiano. La società è punto di riferimento da sempre ma, oggettivamente, quel che si sta raccogliendo negli ultimi mesi è il lavoro di una vita. Siamo tutti impegnati per la crescita del settore, con obiettivi e propositi sempre più vincenti”.