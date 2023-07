POLIZIA MUNICIPALE, RIPRISTINATE BICICLETTE ABBANDONATE

Ripristinate le cinque biciclette, di cui una elettrica, di proprietà comunale ed in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. Acquistate nel 2013, erano rimaste ferme negli scantinati della sede comunale da sette anni. Saranno adesso utilizzate dagli agenti per il presidio del lungomare e della cittadella fortificata bizantina.

È intenzione dell’Amministrazione Comunale – precisa il Sindaco Cataldo Minò – potenziare il parco bici della Polizia Municipale con l’acquisto di tre nuove city-bike a pedalata assistita.

Controllare il territorio contribuendo anche rispetto dell’ambiente. Un metodo del quale è convinta anche il nuovo comandante della Polizia Municipale, Wanda Capristo.

Tra le novità introdotte, infatti, su indicazione del Primo Cittadino vi è quella di limitare il più possibile le emissioni attraverso un razionale utilizzo delle autovetture, non solo per dare un segnale di novità ma anche nel solco di un forte senso civico.

Le bici sottoposte ad adeguata manutenzione e dotate di nuove luci LED, sono già state messe in uso dalla Municipale nelle attività di pattugliamento nelle aree urbane sottoposte al regolamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL).