STRAVAGANTE FESTIVAL DEI PAESAGGI 2023

Il programma di StraVagante nel Lazio come nelle precedenti edizioni si svolge al Teatro Villa Pamphilj di Roma e andrà in scena dal 31 luglio fino al 4 agosto.

Si parte lunedì 31 con TEATRO è NATURA, il laboratorio teatrale a cura di Teatro Verde, rivolto ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, dalle 8.30 alle 16.30 (è necessaria la prenotazione) che verrà dedicato all’artista Keith Haring, per esplorare la sua arte e il suo segno inconfondibile.

Nei pomeriggi del 2 e 3 agosto il giardino del Teatro Villa Pamphilj ospiterà Gianluigi Capone e gli amici della Scuola romana di circo per uno stage dedicato alle Arti Circensi, per bambini e ragazzi dai 4 anni in su.

La mattina del 3 agosto, il laboratorio DISPERSI a cura di Dynamis Teatro e ENEA – per bambini e ragazzi dai 7 anni in su – per coniugare i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana, attraverso un percorso laboratoriale per sensibilizzare i partecipanti sul tema della dispersione delle microplastiche nell’ambiente e per diffondere strumenti utili alla creazione di una comunicazione aperta e orizzontale. Scienza e teatro guidano le attività con l’obiettivo di creare un campo di dialogo e un contesto che favorisca la libera espressione, la comunicazione e il ragionamento critico.

Il 3 agosto alle ore 18 la Compagnia teatrale Dynamis presenta “Monday” il Road Show di LIFE Blue ideato e realizzato in collaborazione con le ricercatrici di ENEA e con Legambiente e Teatro Vascello. (ingresso libero con prenotazione 065814176 scuderieteatrali@gmail.com)

Un progetto cofinanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea in cui attori, ricercatori e rappresentanti di Legambiente – associazione capofila di Blue Lakes – portano in tour un’azione che sperimenta l’utilizzo del teatro e delle arti performative come nuove pratiche di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e in particolare sugli inquinanti emergenti. Arte e scienza sono le protagoniste dello spettacolo teatrale e di un laboratorio di formazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sul tema della dispersione delle microplastiche nell’ambiente per diffondere strumenti utili alla creazione di una comunicazione aperta e orizzontale.

SINOSSI: Due artisti di caratura internazionale di un noto “ensemble” teatrale, si presentano alla platea per raccontare un progetto rivoluzionario e una collaborazione inedita: Scienza e Teatro per la prima volta insieme in uno spettacolo mai visto prima che cambierà le sorti del dibattito pubblico mondiale. Le loro vite professionali e personali tornano a riunirsi dopo dieci anni, attraversando le inquietudini e le contraddizioni di due anime distanti, frammentate ma unite dall’amore verso l’arte della recitazione. Un’occasione unica si presenta loro, un grande bando europeo, una prestigiosa collaborazione con l’ENEA: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Decidono allora di misurarsi attraverso l’incontro con un pool di scienziati e tecnici su uno degli argomenti più urgenti e scomodi del momento: il fantastico mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il loro smaltimento. Un tema forse artisticamente evitabile, ma comunque socialmente imprescindibile. Lo spettacolo però stenta a decollare, i due artisti ci accompagnano dentro alle loro di contraddizioni, le più meschine aspirazioni emergono, il loro tornaconto personale, il bieco narcisismo, il più basso e insinuante dei tradimenti affiora, li condurrà sulla soglia di una dannazione terrena, un vero inferno: il desiderio di affermarsi in un mondo fin troppo prestazionale, così finiscono per opacizzare le già pericolose contraddizioni del dibattito più in voga del momento. “Perché ci inquiniamo?”

CALENDARIO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’

31 luglio – 4 agosto

TEATRO è NATURA Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni

dalle h8.30 alle h16.30 a cura di Teatro Verde (è necessaria la prenotazione)

Mercoledì 2 e giovedì 3 agosto – ore 14-16

Laboratorio CIRCO NATURA per bambini e ragazzi dai 4 anni in su con Gianluigi Capone, a cura della Scuola Romana di Circo, per esplorare le arti circensi, le improvvisazioni, le clownerie e nuovi linguaggi creativi ed espressivi. Ingresso libero con prenotazione (fino ad esaurimento posti)

Giovedì 3 agosto – ore 10-12

DISPERSI Laboratorio per bambini e ragazzi dai 7 anni in su, per coniugare i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana, attraverso un percorso laboratoriale per sensibilizzare i partecipanti sul tema della dispersione delle microplastiche nell’ambiente e per diffondere strumenti utili alla creazione di una comunicazione aperta e orizzontale. Scienza e teatro guidano le attività con l’obiettivo di creare un campo di dialogo e un contesto che favorisca la libera espressione, la comunicazione e il ragionamento critico. A cura di Dynamis Teatro ed Enea. Ingresso libero con prenotazione (fino ad esaurimento posti)

Giovedì 3 agosto – ore 18

MONDAY della Compagnia Dynamis Teatro, tappa del Road ShowRoad di LIFE Blue ideato e realizzato in collaborazione con le ricercatrici di ENEA e con Legambiente e Teatro Vascello.

Ingresso libero con prenotazione (fino ad esaurimento posti)

venerdì 4 agosto – ore 16

“STORIE IN CORNICE” Spettacolo conclusivo dei Laboratori Teatro è Natura e CircoNatura dedicato all’arte di Keith Haring. Ingresso libero con prenotazione (fino ad esaurimento posti)

Teatro Villa Pamphilj

ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a Roma

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

tel 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com

Teatro Villa Pamphilj è plastic free e cialde free

Biciclette, ciclisti e camminatori sono i benvenuti!