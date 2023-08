Capezzoli contrasto alle criminalità organizzata

Proposte politiche che possono essere considerate per contrastare la criminalità organizzata e lottare contro la mafia.

1. Rafforzamento delle forze dell’ordine: Investire nell’addestramento, nelle risorse e nell’aumento degli effettivi delle forze dell’ordine per migliorare la capacità di indagine e contrasto alla criminalità organizzata.

2. Confisca dei beni: Rendere più efficace la confisca dei beni provenienti da attività criminali, in modo da privare le organizzazioni criminali dei loro profitti illeciti.

3. Leggi più severe: Approvare leggi più rigorose per punire i reati legati alla criminalità organizzata, inclusi reati quali estorsione, riciclaggio di denaro, corruzione e associazione per delinquere.

4. Protezione dei testimoni: Garantire una protezione adeguata per i testimoni che collaborano con la giustizia, in modo da incoraggiare la testimonianza contro le organizzazioni criminali.

5. Collaborazione internazionale: Rafforzare la cooperazione tra i paesi per contrastare la criminalità organizzata transnazionale, condividendo informazioni, esperienze e risorse.

6. Prevenzione e sensibilizzazione: Investire in programmi di prevenzione e sensibilizzazione per educare i cittadini sulle dinamiche della criminalità organizzata e fornire loro strumenti per proteggersi da essa.

7. Lotta al riciclaggio di denaro: Rafforzare le misure per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali, ad esempio attraverso controlli finanziari più rigidi e cooperazione con le istituzioni finanziarie.

8. Monitoraggio e controllo: Migliorare il monitoraggio e il controllo delle attività economiche e finanziarie sospette, al fine di individuare eventuali flussi di denaro illeciti e attività connesse alla criminalità organizzata.

9. Collaborazione con la società civile: Coinvolgere attivamente la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità locali nella lotta contro la criminalità organizzata, promuovendo la partecipazione e il sostegno attivo.