Capezzoli: presenza della ‘ndrangheta nella provincia di Lucca

Da alcune indagini e report emerge quanto segue:

La ‘ndrangheta, a differenza di Cosa Nostra o della Camorra, non sembra avere una presenza storica e radicata nel territorio lucchese.

Tuttavia, anche in provincia di Lucca, ci sono state alcune operazioni delle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto di presunti affiliati o fiancheggiatori della ‘ndrangheta calabrese.

I reati contestati sono stati soprattutto traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro sporco e reinvestimento in attività imprenditoriali locali.

Non emergono guerre tra clan o controllo capillare del territorio da parte della criminalità organizzata calabrese. Si tratta più di presenze sporadiche e interessi circoscritti.

La Toscana resta comunque una delle regioni del Centro-Nord in cui la ‘ndrangheta ha cercato di infiltrarsi per riciclare e investire i proventi illeciti.