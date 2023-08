DA GRILLO A CHIAMBRETTI, TUTTI EMOZIONATI DA BARBIERI

Dal cantautore e cabarettista Paolo Rossi, passando da Beppe Grillo che ha portato in scena ad Altomonte, in prima assoluta nazionale, il suo nuovo spettacolo, fino al comico e conduttore televisivo Piero Chiambretti tra i protagonisti del Festival Euromediterraneo 2023. La Famiglia Barbieri continua ad essere alcova emozionale non solo per viaggiatori esperienziali ma per artisti di fama nazionale ed internazionale ospiti e visitatori della Città d’Arte. E tutti confermano un vincolo d’amore: l’esser letteralmente catturati dalle ricette identitarie proposte nell’oasi di pace e relax con gli zafarani cruschi, i carciofini selvatici e la semplicità degli gnocchetti fatti in casa.

Non solo Altomonte. Enzo, Patrizia, Michele, Alessandra e Laura, tutti insieme continuano ad essere portatori sani di identità, interpreti in squadra della bellezza dell’enogastronomia autentica, da Altomonte ed in giro ogni settimana per gli angoli più suggestivi della Calabria.

Dopo il successo dell’evento di Ferragosto che ha fatto registrare nello storico Hotel-Ristorante anche quest’anno il tutto esaurito con più di 500 ospiti, le attività diverse della Famiglia Barbieri continuano a rappresentare un modo d’essere, di vivere e di raccontare in chiave identitaria e distintiva la Calabria non ordinaria, quella stra-ordinaria, che emoziona, attrae e ti fa ritornare.

Tra gli orti, i laboratori dove è tempo di collane di cruschi e pomodori verdi; la Bottega online che riceve sempre tante richieste da tutto il mondo; il ristorante che in questo periodo in particolar modo accoglie i futuri sposi per definire, finalmente – spiega Laura Barbieri – con lo stesso entusiasmo degli anni passati, i dettagli del menù e dell’allestimento che renderà unico il loro giorno del sì.

Lo staff Barbieri è reduce del successo, tra gli altri infilati come zafarani, a San Nicola Arcella con l’evento VIGNAIOLI DELL’ALTA CALABRIA, il Wine & Food Tasting ospitato sul Belvedere in cui l’Agrichef Enzo si è confermato protagonista.

Per la prima delle tre date previste dalla kermesse AZZURRO DI CALABRIA, promossa dal Flag del Tirreno area Tirreno 2, finanziata dalla Regione Calabria e dedicata al binomio pesce povero-Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, a Nicotera Marina la brigata Barbieri guidata da Enzo e la moglie Patrizia ha proposto il timballo di alici. Al porto di Vibo Valentia, seconda data dell’evento, gli ospiti sono stati deliziati dalla ricetta del polpo nel panino. La rassegna si chiude questa sera (martedì 22) a Pizzo Calabro. L’esperienza Barbieri proporrà qui il tortino di alici che oltre alla rossa di Tropea vedrà protagonista la patata della Sila.