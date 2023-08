MALTEMPO, ASSESSORE SERTORI: FONDAMENTALE IL LAVORO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI, LORO ATTIVITÀ STRATEGICA PER INTERVENTI

“In tutte le province i tecnici degli Uffici territoriali regionali (Utr) stanno effettuando sopralluoghi e la situazione è in continua evoluzione. Fondamentale, infatti, risulta la collaborazione con il territorio e i Comuni. Per questo assume ancora più rilevanza strategica la presenza di questi Uffici regionali in ogni territorio provinciale. Le situazioni più gravi, in questo momento, vengono segnalate da Sondrio, Varese e Brescia, territori già colpiti dall’ondata di maltempo di fine luglio. Un ringraziamento particolare va, poi, all’intera Protezione civile della Lombardia che, in maniera instancabile, sta agendo per sostenere le popolazioni”. A dichiararlo è l’assessore regionale Massimo Sertori che, tra le altre, ha la delega agli Enti locali e agli Uffici regionali territoriali.