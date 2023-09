Il Gran Festival della Pizza: un trionfo di sapori, divertimento e inclusione

Si è conclusa con grande entusiasmo la serata inaugurale del Gran Festival della Pizza di Casali del Manco, un evento unico nel suo genere che ha regalato emozioni, sapori e momenti di gioia a tutti i partecipanti creando un’atmosfera di festa e inclusione. Circa 4000 le presenze e 2.500 le pizze sfornate, numeri – dicono gli organizzatori – che sono andati ben oltre le più rosee aspettative.

L’evento, organizzato con cura dall’associazione Enjoy, presieduta da Domenico Smarra con la collaborazione dell’associazione Cepi e il supporto della Publiepa di Pino De Rose, organizzatore anche dell’ormai conosciutissima Festa del Cioccolato di Cosenza, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, ha visto la collaborazione di diverse associazioni, enti e sponsor che hanno contribuito in modo fattivo alla riuscita di questa giornata speciale.

Già nel pomeriggio, il profumo della pizza appena sfornata ha invaso l’aria, attirando i visitatori che si sono riversati nel luogo dell’evento. Ipizzaioli, veri artisti del forno, hanno dimostrato la loro maestria nell’impastare, condire e cuocere le pizze, creando vere e proprie opere d’arte culinarie.

Ma ciò che ha reso davvero unico questo Festival è stata la presenza di bambini e ragazzi speciali, accompagnati dai loro familiari. I sorrisi e l’allegria dei partecipanti hanno riempito l’aria, confermando che l’obiettivo principale del Gran Festival della Pizza era stato raggiunto: creare un momento di condivisione e felicità per tutti, senza limiti o barriere.

Durante la serata, presenti l’assessore comunale Michele Rizzuti, il consigliere regionale Pietro Molinaro e gli assessori Emma Staine e Gianluca Gallo, che molto soddisfatto ha voluto partecipare a questo evento unico nel suo genere sottolineando un impegno della Regione Calabria per le prossime edizioni affinchè possano diventare un appuntamento fisso e di promozione del territorio. Inoltre, il vice sindaco Arsenia De Donato portando i saluti del sindaco Pisani, impegnata in altra sede, ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste, che promuovono la cultura del cibo e favoriscono l’inclusione sociale.

Ma la festa non si è fermata qui. Il Gran Festival della Pizza continuerà ad offrire altre due serate indimenticabili, con appuntamenti e sorprese che coinvolgeranno ancora di più il pubblico.