PREMIO IN/ARCHITETTURA: IN SICILIA 112 OPERE CANDIDATE

CATANIA – Bruno Zevi, intellettuale, visionario, protagonista della storia architettonica italiana, considerava l’architettura come un’attività progettuale capace di trasformare e migliorare la società: con questo principio istituì nel 1961 il Premio IN/Architettura per riconoscere il valore di tutte quelle opere che incidono sul futuro del territorio, attraverso l’impegno, le visioni, il talento di progettisti, committenti, imprese.

Il contest continua a perseguire l’intento di Zevi, alimentando il dibattito sull’architettura: i riconoscimenti sono oggi conferiti dall’Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch e dall’Associazione Costruttori Edili Ance, in collaborazione con Archilovers, e nella premiazione sono coinvolte tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di valorizzare i progetti che si distinguono per la loro elevata qualità, di rafforzare il dialogo patrimonio edilizio e territorio e di promuovere le soluzioni più innovative.

In Sicilia sono 112 le opere candidate al premio IN/Architettura. La premiazione regionale, che si svolgerà venerdì 22 settembre alle ore 17.00 a RadicePura (Giarre – CT), è organizzata da In/Arch Sicilia, Ance Sicilia e Ance Catania con il patrocinio della Regione Siciliana, della Consulta degli Architetti di Sicilia, dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio sezione Sicilia, dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti PPC Catania e di RadicePura.

Durante la cerimonia di premiazione saranno conferiti i riconoscimenti ai migliori interventi di nuova costruzione, riqualificazione, rigenerazione, restauro e ristrutturazione ai principali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione delle opere: progettisti o studi di progettazione, imprese esecutrici, committenti.

La selezione delle opere candidate al premio tiene conto del processo complesso che coinvolge tutti i passaggi della filiera produttiva: domanda, esigenze, programma, norme, risorse, progetto, realizzazione, controllo, gestione e manutenzione.Presenterà l’evento Mariagrazia Leonardi (presidente In/Arch Sicilia). Saranno presenti Andrea Margaritelli (presidente nazionale In/Arch), Beatrice Fumarola (segretario nazionale In/Arch), Marco Falcone (assessore all’Economia della Regione Siciliana), Santo Cutrone (presidente ANCE Sicilia), Rosario Fresta (presidente ANCE Catania), Franco Miceli (Consiglio Nazionale Architetti PPC), Alessandro Amaro (Presidente Federazione Architetti Sicilia), Pino Falzea (Consulta Architetti Sicilia), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine degli Architetti PPC Provincia di Catania), Eleonora Bonanno (presidente Fondazione Ordine degli Architetti PPC Provincia di Catania), Antonella Bondì (presidente AIAPP Sicilia), Mario Faro (presidente Fondazione RadicePura). Interverranno inoltre i componenti della giuria, prima della consegna dei premi.