Questi gli appuntamenti della Giunta regionale i

Questi gli appuntamenti della Giunta regionale in programma sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 settembre.

SABATO 23

SESTO CALENDE/VA. PRESIDENTE FONTANA A INAUGURAZIONE TAPPA PROGETTO ‘SENOLOGIA AL CENTRO’

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene, a Sesto Calende (VA), all’inaugurazione ufficiale della tappa del progetto ‘Senologia al centro’.

– ore 12, piazza De Cristoforis – GAVIRATE/VA. PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MAIONE A ‘IL LAGO CHE VOGLIAMO’

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, partecipano, a Gavirate (Varese), all’iniziativa ‘Il lago che vogliamo’. L’evento è connesso al 4° Forum regionale per lo Sviluppo sostenibile.

– ore 15.15, tensostruttura Pro loco Gavirate (Lungolago Isolino Virginia – Gavirate/VA).

GARDONE RIVIERA/BS, ASSESSORI SERTORI E MAIONE A CONVEGNO SU ‘ENERGIA SICURA E SOSTENIBILE’

Gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) partecipano, a Gardone Riviera (Brescia), al convegno del Comitato Interpaese sul tema ‘Energia sicura e sostenibile’.

– ore 9.30, Hotel Savoy Palace (corso Giuseppe Zanardelli, 2/4 – Gardone Riviera/BS).

MILANO. GIORNATA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, ASSESSORE LA RUSSA A CERIMONIA, CONSEGNA BENEMERENZE E TARGHE PER EMERGENZA EMILIA-ROMAGNA

PRESENTI CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE CURCIO E PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA ROMANI

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, interviene alla giornata della Protezione civile regionale a Palazzo Lombardia. Vengono consegnati 1.540 attestati di pubblica benemerenza al personale della Protezione civile regionale impegnati nell’emergenza in Emilia-Romagna e 7 targhe destinate a enti emiliano-romagnoli. Prevista la partecipazione del capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e di Federico Romani presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

– ore 10, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano.

ALZANO LOMBARDO/BG, ASSESSORE TERZI A INAUGURAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE MEDIOEVALE DI OLERA

L’assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, interviene, ad Alzano Lombardo (Bergamo), all’inaugurazione della nuova pavimentazione del borgo medioevale di Olera.

– ore 14, borgo di Olera – Alzano Lombardo/BG.

BOVISIO MASCIAGO/MB. EXPO BRIANZA, ASSESSORE COMAZZI A INAUGURAZIONE 40ª EDIZIONE

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi partecipa alla cerimonia di inaugurazione della 40ª edizione di Expo Brianza 2023, la fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio.

– ore 15.30, Expo Brianza (Strada Nazionale dei Giovi, 35 – Bovisio Masciago/MB

RIVANAZZANO/PV, ASSESSORE LUCCHINI A INAUGURAZIONE MONUMENTO ALPINI

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, partecipa all’inaugurazione del monumento dedicato agli Alpini di Rivanazzano Terme (PV).

– ore 17, Giardini Cav. Mezzacane (Rivanazzano Terme/PV).

BERGAMO, ASSESSORE TERZI A EVENTO DEL GOLF CLUB

L’assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, è presente, a Bergamo, alla manifestazione dell’Accademia dello Sport ‘Bergamo Golf for Charity 2023’.

– ore 18, Golf Club ai Colli (via Longuelo, 264 – MILANO. ASSESSORE COMAZZI A 55° ANNIVERSARIO COMUNITÀ SANT’EGIDIO

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, interviene al 55° anniversario della Comunità di Sant’Egidio a Milano.

– ore 18, Basilica di San Vittore al Corpo, (via San Vittore, 25 – Milano).

DOMENICA 24

ISEO/BS, ASSESSORE TERZI ALL’APERTURA DELL’ARCHIVIO STORICO FNM

Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, è presente, a Iseo (Brescia), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, all’apertura dell’Archivio storico FNM.

– ore 10, via Roma, 5 – Iseo/BS.

ASSAGO/MI. ASSESSORE COMAZZI A CERIMONIA 20 ANNI FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, interviene, ad Assago (MI), alla cerimonia per i 20 anni di apertura della Rsa Pontirolo della Fondazione Pontirolo onlus intercomuna- ore 10, Fondazione Pontirolo onlus (via Alessandro Volta, 4 – Assago/MI).

MONTESEGALE/PV. ASSESSORE LUCCHINI A 27ª EDIZIONE FIERA DI SAN DAMIANO

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, partecipa all’inaugurazione della 27ª edizione della Fiera di San Damiano di Montesegale (PV).

L’iniziativa, nata allo scopo di valorizzare la tradizione locale su proposta della Pro loco Montesegale, ha assunto negli anni una connotazione fortemente culturale, storica, di promozione dei prodotti tipici ed anche di diffusione della conoscenza della storia medievale di questo territorio.

Nella rievocazione storica è inserita l’importante attività dell’Asd Arcieri Ardivestra di Montesegale con una competizione che vede gli arcieri locali contrapposti a quelli di un’altra località.

– ore 11, Castello di Montesegale/PV.

COLERE/BG, SOTTOSEGRETARIO MAGONI A PROGRAMMAZIONE OPERE PER FUTURO VALLE DI SCALVE

Il sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani partecipa, a Colere, alla conferenza stampa di presentazione dei programmi per il futuro della Valle di Scalve.

– ore 11, Presolana Cultural Forum (via Asline – Colere/BG).

SAN COLOMBANO AL LAMBRO/MI. ASSESSORE COMAZZI A 65ª SAGRA DELL’UVA

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, interviene, a San Colombano al Lambro (Milano), alla 65ª Sagra dell’Uva.

– ore 11, Palazzo Patigno (via G. Monti,47 – San Colombano al Lambro/MI).

LUNEDÌ 25

PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA A CONFERENZA STAMPA ‘OPEN LETAS’ 2023-GOLF CLUB LUVINATE

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni, intervengono a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione degli ‘Open Letas’ 2023 in programma al Golf Club Luvinate (Varese).

– ore 12, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia – Milano), ingresso N1, 11° piano, sala stampa.

LAINATE/MI, ASSESSORE TERZI A INAUGURAZIONE QUINTA CORSIA AUTOSTRADA A8 MILANO NORD-LAINATE

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa, a Lainate (MI), all’inaugurazione della quinta corsia dell’autostrada A8 Milano Nord-Lainate.

– ore 15, via Edmondo De Amicis, 70 – Milano. (LNews)