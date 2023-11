Domenico Capezzoli “Un Appello globale per un futuro senza abusi”

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, uniamoci come comunità globale per condannare fermamente ogni forma di violenza, maltrattamento e discriminazione rivolta alle donne. Questa giornata spiega Capezzoli, rappresenta un’opportunità cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere la consapevolezza e incoraggiare azioni concrete volte a sradicare questo flagello sociale. In tutto il mondo, le donne continuano a subire violenze fisiche, psicologiche ed economiche, minando il tessuto stesso delle nostre società. È imperativo che ci impegniamo collettivamente a porre fine a questa epidemia silenziosa, rafforzando le leggi, implementando politiche inclusive e promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza. Il tema di quest’anno, “*Rompiamo il Silenzio: Uniamo le voci*”, sottolinea l’importanza di dare voce alle vittime, incoraggiarle a denunciare gli abusi e creare uno spazio sicuro dove possano ricevere supporto. Solo attraverso la condivisione delle storie e la solidarietà possiamo creare un ambiente in cui la vergogna e la paura possano essere sostituite dalla forza e dal sostegno reciproco. Chiediamo ai governi di rafforzare le leggi contro la violenza domestica, assicurando che le vittime abbiano accesso a servizi di sostegno adeguati. Alle istituzioni educative, chiediamo di implementare programmi che promuovano il rispetto reciproco e contrastino stereotipi dannosi.

Ogni individuo ha il potere di contribuire a questa causa. Invito tutti a partecipare attivamente alla sensibilizzazione, a promuovere la cultura del consenso e a creare comunità solidali che respingano la violenza contro le donne. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui ogni donna viva libera dalla paura e dalla violenza. Alziamo la nostra voce conclude Domenico Capezzoli, impegniamoci in azioni concrete, e lavoriamo insieme per creare un mondo in cui ogni donna possa vivere in sicurezza, con dignità e uguaglianza.