Verso il Natale, a Catania in metro al Christmas Town

CATANIA – La magia del Natale non può essere spiegata a parole, ma va vissuta. Tra elfi, stelle, luci, favole, renne e regali. È quello che hanno pensato gli organizzatori del Christmas Town, il villaggio di Natale più grande del Sud Italia, che sbarcherà nel capoluogo etneo e sarà visitabile dall’8 al 30 dicembre presso il centro fieristico Le Ciminiere.

Il par­co te­ma­ti­co ospi­te­rà tan­tis­sime at­tra­zio­ni: sarà una vera e propria “cit­tà nella cit­tà”, un par­co dei di­ver­ti­men­ti che con­dur­rà mi­glia­ia di vi­si­ta­to­ri at­tra­ver­so un vero e pro­prio viag­gio emo­zio­na­le, con gran­di al­le­sti­men­ti sce­no­gra­fi­ci, di­sco Christ­mas, luminarie, giostre, po­sta­zio­ni sel­fie e ol­tre 150 ani­ma­to­ri tra fi­gu­ran­ti e mu­si­ci­sti.

E c’è di più. Perché l’organizzazione, per facilitare il percorso delle famiglie che vorranno partecipare alla kermesse, incentivare l’uso dei mezzi pubblici e nello stesso tempo snellire il traffico natalizio, ha siglato un accordo con FCE (Ferrovia Circumetnea Metropolitana di Catania). Una sinergia che permetterà ai visitatori di viaggiare lungo le linee della metro etnea a prezzi agevolati: con il biglietto speciale Christmas Town il prezzo sarà di 1 euro “andata e ritorno” nello stesso giorno.

Tante le attrazioni all’interno del Villaggio: pi­sta di pat­ti­nag­gio sul ghiac­cio, aree-gio­co al­le­sti­te da Lego, Play­Mo­bil, Di­sney Prin­cess, Syl­va­nian Fa­mi­lies e Peg Pe­re­go, ci­ne­ma (dove ri­ve­de­re i film ce­le­bri de­di­ca­ti al Na­ta­le), pla­ne­ta­rio, mer­ca­ti­ni, aree food, renne parlanti, pa­ra­te e spet­ta­co­li che rac­con­te­ran­no la ma­gia di una fe­sta uni­ca.

A queste si aggiungono due grandi novità: la Ruota panoramica di 32 metri che verrà istallata nei prossimi giorni nel piazzale antistante Le Ciminiere e la tradizionale Giostra di cavalli.

Il Natale d’altronde è una stagione incantata che avvolge il mondo in un calore speciale, trasformando le città in paesaggi luminosi interamente ricoperti di luci scintillanti. È un periodo caratterizzato dalla magia che sembra danzare nell’aria, portando con sé un senso di meraviglia e gioia. Anche a Catania quest’anno sarà proprio così.