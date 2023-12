Excellence Luxury Award, premiati l’onorevole Mulè, l’artista Sandoval e la Cfo Paravani

Nella cornice dell’Hotel Regina Baglioni di Via Veneto, 72 a Roma, il 5 dicembre si è celebrata la XXVI Edizione dell’Excellence Magazine Luxury Award. Il format è stato creato da Anita Lo Mastro, senior advisor per lo sviluppo e la promozione delle eccellenze Italiane per la rivista Excellence Magazine Luxury, con l’obiettivo di mantenere il fil rouge del rapporto con le proprie origini. Il premio nasce nel 2014 con la creazione del “Gala Excellence”, per celebrare la divulgazione della rivista cartacea e per premiare gli uomini o le donne, che con il loro operato in ogni settore si sono distinti.

Al Baglioni di Roma sono stati consegnati gli Excellence Award, creati appositamente da Marco Nereo Rotelli, artista internazionale, scultore, pittore, famoso per le sue scenografiche installazioni.

In questa XXVI edizione i premiati sono stati il vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Giorgio Mulè, per “la sua intensa carriera come giornalista e per il suo attuale percorso virtuoso in politica”. Ma anche l’artista internazionale, Pedro Sandoval, partner in Italia di GMA di Gregorio Maiorano, che ha esposto nell’occasione alcune delle sue più suggestive opere, premiato “per la sua carriera che ha apportato originalità al mondo dell’arte, creando la connessione tra metaverso, finanza e arte”. Dal mondo della finanza e del sociale, il premio alla dottoressa Simona Paravani Mellinghoff, chief investment officer della divisione solutions di BlackRock, per “la brillante carriera, che la ha portata ad un ruolo apicale nella più grande società di investimento al mondo e la sensibilità nel supportare attività nel sociale in favore delle persone meno fortunate”.

Premio speciale insignito dalla Camera dei Deputati, tramite il Gala Excellence, alla dottoressa Simona Paravani Mellinghoff, in qualità di “Eccellenza Italiana all’ estero”.

“Lavoriamo a questo progetto da 12 anni, con quattro edizioni all’anno, numeri dedicati alla valorizzazione delle eccellenze – spiega Anita Lo Mastro, referente in Italia dall’inizio del progetto – creando oltre alla rivista cartacea, prodotta bilingue in italiano e inglese e distribuita in Italia, Nord Europa, Nord America e Medio Oriente, una piattaforma online in continua crescita. Il magazine ha una peculiarità. Non è acquistabile, si può ricevere solo facendo parte del circuito Excellence o reperire nelle salette lounge e vip degli aeroporti, negli hotel e resort cinque stelle, nei circoli esclusivi di golf, polo, scacchi, canottieri, in banche d’affari, studi professionali, nelle sedi consolari delle ambasciate. Al magazine è seguita la creazione di una piattaforma on line pensata appositamente per il networking, informazione, interviste ai personaggi più trasversali nel settore della moda, economia e finanza, politica, imprenditoria, diplomatico, scientifico, artistico, filantropico, sportivo”.

Il gala si è concluso con il rituale taglio della torta Excellence ed il brindisi con le bollicine Italiane delle Cantine Girardi. Presente, la consorte dell’ambasciatore della Repubblica Ceca, la Soprano Marie Fajtovà, che ha donato per la serata una sua esibizione, accompagnata da una pianista del teatro dell’Opera di Roma. Presenti, infine, tra i patrocinanti, il presidente della fondazione A.I.E.F. di Torino, Tommaso Varaldo ed il presidente di diga golf (associazione golfisti diplomatici) Antonio Stocchi.