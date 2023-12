Napoli, Artis Suavitas Aps inaugura le “stanze delle meraviglie” per i bambini del Santobono Pausilipon

NAPOLI – Per il terzo anno consecutivo, grazie all’iniziativa benefica “Natale al Santobono – un libro per un sorriso”, organizzata dall’Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, sono state inaugurate ieri, presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. “Santobono – Pausilipon” di Napoli, due “Stanze delle Meraviglie”, consentendo ai bambini in degenza di poter vivere l’atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, anche all’interno di una realtà ospedaliera.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione “Santobono Pausilipon onlus”, ha consentito l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria con l’obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico, dove i bambini hanno avuto anche la possibilità di ricevere libri e doni da tre testimonial d’eccezione come la giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini, gli attori di Mare Fuori Vincenzo Ferrera “Beppe” e Francesco Panarella “cucciolo”, i quali con Antonio Larizza (Presidente di Artis Suavitas Aps) e con Rodolfo Conenna (Direttore Generale dell’A.O.R.N. “Santobono – Pausilipon” di Napoli) hanno inaugurato le due stanze delle meraviglie, intrattenendosi con i bambini in degenza e con i loro familiari.

“Abbiamo selezionato – dichiara l’Avv. Antonio Larizza – fiabe, storie e romanzi che raccontano le varie sfumature della vita, con l’obiettivo di infondere serenità e spensieratezza nei cuori di questi meravigliosi angeli, in vista delle festività natalizie. Inoltre, desidero ringraziare tutti coloro, e sono davvero tanti, che hanno contribuito a donare un sorriso a questi piccoli guerrieri”.

“Grazie all’Associazione Artis Suavitas e ai testimonial che hanno aderito all’iniziativa abbiamo voluto portare un po’ della magia del Natale in ospedale – afferma il Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli – Si tratta di un gesto dal grande valore simbolico e terapeutico che regala sollievo e sorrisi ai piccoli e alle loro famiglie”.

Questa edizione si avvale del sostegno di tante altre eccellenze italiane di prestigio internazionale del mondo dell’Arte, della Cultura, dello Sport, dello Spettacolo e dell’Imprenditoria come: Carolina Kostner, la regina del pattinaggio artistico su ghiaccio; il M° Giovanni Allevi, Compositore e Pianista; il M° Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo; Ciro PALUMBO (pittore); Angelo BARILE (pittore); Maddalena BARLETTA (pittrice); Alessandra CARLONI (pittrice); Dario CARUSO; Luca DALL’OLIO (pittore); Lello ESPOSITO (scultore); Antonella FUSHA (pittrice); Jacopo MANDICH (scultore); Domenico SEPE (scultore); Michele STANZIONE (fotografo); Luigi GROSSI (pittore); Gino DE VITA (artista); Celeste Napolitano (pittrice); Francesca FIALDINI (conduttrice RAI); Maurizio CASAGRANDE (attore); Vincenzo FERRERA (attore); Maurizio DE GIOVANNI (scrittore); Cristina SCUCCIA (cantante); Michele FORESTA “Mago Forest” (comico); Giuseppe PIROZZI (attore); Ludovica COSCIONE (attrice); Francesco PANARELLA (attore); Daniela MIETTA (cantante); Benedetta CARETTA (cantante); Angela CANCIELLO (imprenditrice); Cira LOMBARDO (event creator); Tania LAPTEVA (balloonArt); Cinzia COLARUSSO (speaker radiofonica); Candida CELIENTO (Casa e Cadeaux); Domenico ASCOLESE (giornalista); Tony SOVIERO (associazione Ipazia); MONDADORI – FOCUS JUNIOR; INTIMISSIMI E CALZEDONIA; OLIO CARLI; CASEIFICIO IL CASOLARE; GIUSEPPE PARISI – LA NUIT ABBIGLIAMENTO BAMBINI; RISTOSERVICE s.r.l.; NUOVA ERREPLAST; NOISE STUDIO; OLIO E BASILICO DI GIACOMO GARAU; Pizzeria di ENRICO ARENA; Azienda Agricola di Francesco MOERA; RISTORANTE RADICI di Antonio VETRANO.

Chiunque volesse sostenere l’iniziativa a favore dei bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. “Santobono – Pausilipon” di Napoli, può donare liberamente, cliccando sul seguente link: https://gofund.me/f5f23eff