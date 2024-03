Prevenzione, Fsp organizza a Napoli visite senologiche

La Segretaria provinciale Fsp Polizia di Napoli ha organizzato una giornata di visite e prevenzione senologica per domani, sabato 2 marzo, a partire dalle ore 9, presso il IV Reparto Mobile. Un appuntamento durante il quale le appartenenti alla Polizia di Stato e le familiari dei poliziotti incontreranno il dottor Michele De Riggi, specializzato in Senologia chirurgica, Ricostruzione mammaria, Ecografia mammaria, per un momento di formazione sul tema e una visita gratuita (per info e prenotazioni whatsapp 334 2710473).

“Abbiamo voluto questa iniziativa con determinazione – spiega Stella Cappelli, Segretario generale Vicario Fsp Polizia -, perché riteniamo doveroso sensibilizzare colleghe e familiari su un tema di assoluta importanza, rispetto al quale bisogna profondere ogni sforzo perché la prevenzione salva vite. La sicurezza è anche questo, e noi facciamo la nostra parte per realizzare iniziative che abbiano effetti positivi sulla nostra intera società. Polizia di prossimità – conclude – vuol dire stare accanto ai cittadini in ogni modo e in ogni contesto, e inoltre come Sindacato vogliamo e dobbiamo mettere in campo ogni azione che avvalori il concetto di tutela dei colleghi. Siamo molto contenti dell’alta adesione all’iniziativa che abbiamo già ottenuto, e vogliamo esprimere il più sentito ringraziamento al dottor De Riggi, che con straordinaria sensibilità e alto senso civico ci ha permesso di realizzare questa giornata così importante”.