Intelligenza artificiale, donne manager e energia democratica

Attualità, sfide e sviluppo futuro sono i temi al centro della quattordicesima edizione di Economia sotto l’Ombrellone, la rassegna di incontri a sfondo economico promossa da Eo Ipso in programma dal 14 agosto al 4 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD); quattro mercoledì nel periodo più vacanziero dell’anno per offrire occasioni di confronto con i principali attori della scena regionale e nazionale all’interno di una formula che ha fatto del clima informale in cui si svolge e della qualità dei relatori i suoi punti di forza e che ogni anno richiama un folto e interessato pubblico.

«In 13 anni la nostra manifestazione ha visto l’intervento di oltre 140 relatori, provenienti dal mondo imprenditoriale, dirigenziale, economico-finanziario e universitario soprattutto del Triveneto, che si sono sempre confrontati su temi e argomenti al centro del dibattito nazionale», spiega Carlo Tomaso Parmegiani, direttore editoriale Nord Est dell’agenzia di comunicazione Eo Ipso, ideatore della rassegna e moderatore degli incontri. «Il nostro appuntamento estivo non è solo un momento di aggiornamento e discussione, ma rappresenta un’occasione unica per fermarsi a riflettere sui grandi temi dell’economia in un contesto rilassato e stimolante. Discutere di economia sotto l’ombrellone permette di affrontare questioni complesse con una prospettiva fresca e distesa, favorendo un dialogo più aperto e creativo tra relatori e pubblico. Inoltre, il periodo estivo offre un’opportunità preziosa per unire vacanza e apprendimento, consentendo ai partecipanti di arricchire il loro bagaglio culturale e professionale senza rinunciare al piacere del riposo. Questa combinazione di relax e riflessione crea un ambiente ideale per l’ispirazione e l’innovazione, elementi cruciali per affrontare le sfide del futuro con nuove idee e soluzioni».

Come dice il nome, Economia sotto l’Ombrellone si svolge a pochi metri dalla spiaggia. Gli incontri sono in programma al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Hanno inizio alle 18,30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni incontro, il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia.

Economia sotto l’Ombrellone 2024 è organizzata da EoIpso con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Io sono Friuli Venezia Giulia. Co-main supporter Greenway e Filare Italia. Sponsor: FotoTherm, Digital Festival, Bepi Tosolini, Iop Group, Gortani, GLP, Confindustria Udine e UbiRoom. Partner tecnici: Pineta Beach, Lignano Pineta Spa, Hotel Ristorante President, Porto Turistico Marina Uno e Comunità Energetiche.