1° gennaio 2025: torna la Rome Parade

Il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 15:30, il centro storico di Roma tornerà a essere il cuore pulsante di una delle parate più attese dell’anno, la Rome Parade. Con partenza dal Piazzale del Pincio, il percorso si snoderà attraverso Piazza di Spagna, via del Corso, via del Babuino e terminerà a Piazza del Popolo. Per circa tre ore, il pubblico sarà immerso in un tripudio di musica, colori, artisti e palloni gonfiabili scenografici, in una festa capace di unire tradizione e modernità. Aperta al pubblico gratuitamente, l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per le famiglie, gli amanti della musica e tutti coloro che desiderano accogliere il nuovo anno con cultura e spettacolo.

Quest’anno la parata vanta una formazione ancora più variegata, con gruppi provenienti da tutta Italia e dagli Stati Uniti. Particolare rilievo sarà dato, come da tradizione, alle high school americane, che porteranno in scena le loro famose marching band, e nel cast, estremamente variegato, ci saranno gruppi folkloristici, majorettes, artisti di strada e cosplay, ognuno pronto ad arricchire il percorso con la propria unicità, regalando al pubblico momenti di emozione, tradizione e spettacolo. L’evento, della durata di tre ore circa, sarà presentato da Stefano Molinari, in diretta dal Pincio, Stefano Raucci posizionato a Piazza di Spagna, e Francesca Ceci, che guiderà il pubblico da Piazza del Popolo.

A dare il via alla parata, sarà il gruppo AB VRBE CONDITA, coordinato da APS Civiltà Romana, che rievoca l’antico splendore di Roma con costumi storici, rituali e rappresentazioni dettagliate della vita civile, religiosa e militare dell’epoca.

Dagli Stati Uniti, le bande scolastiche porteranno energia e precisione con la Hamilton High School Charger Marching Band, proveniente dal Wisconsin; la Detroit Catholic Central High School Marching Band dal Michigan; la Heritage High School “Incomparable Marching Storm” dalla Virginia e la Parkview Marching Band dalla Georgia.

L’Italia sarà rappresentata da formazioni altrettanto prestigiose: il Corpo Bandistico Pontelliese; i Gruppi Folk “Spaccanapoli” di Scafati; la Bedizzole Marching Band; gli Sbandieratori e Musici di Marino – Lo Scudo di Lepanto; la Banda Musicale di Cave, accompagnata dalle Majorettes Golden Stars Sabine di Casperia; la Banda Musicale di Fiano insieme alle Majorettes di Orbassano; la City of Rome Pipe Band; i Pifferi e Tamburi di Baio Dora; la Fanfara dei Bersaglieri A.N.B. “Cotterli” di Aprilia e, infine, il Gruppo Folk “La Frustica” di Faleria, ambasciatore della cultura musicale italiana nel mondo.

I momenti di intrattenimento saranno arricchiti da spettacolari artisti di strada come i Festive Spark Street Crew, esperti in acrobazie e giocoleria, e i coloratissimi Candy Lane Performers, noti per il loro stile giocoso e coinvolgente. Non mancheranno i trampolieri con i gruppi The Holly High Steppers, Noel Skywalkers e gli artisti della Xmas edition.

Gli immancabili palloni gonfiabili giganti, realizzati da Megaflatables, animeranno la parata con personaggi iconici come il Centurione, il Gladiatore e il Senatore, Maria la Majorette, Trevor il Triangolo e la mascotte “Rome Parade”, entrambi trasportati dai supporter.

A completare l’atmosfera festosa saranno i Cosplayers a tema Disney e Supereroi, pronti a incantare grandi e piccini con i loro costumi dettagliati.

Alla parata parteciperanno anche i ballerini del Carnival of Joy, che porteranno il ritmo travolgente della samba brasiliana, e i Led Robots – Galactic Gliders, che illumineranno il percorso con i loro costumi scintillanti a LED, aggiungendo un tocco futuristico e spettacolare.

Per chi non potrà assistere dal vivo, l’evento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale www.romeparade.com. Inoltre, dall’evento internazionale sarà ricavato uno special che andrà in onda tra il 1° e 2 gennaio negli Stati Uniti, tramite l’American Public Television e in Italia tramite il circuito Netweek.

La Rome Parade è un evento che soddisfa ogni tipo di pubblico, capace di unire generazioni, tradizioni e culture diverse in un’unica grande festa. Non c’è modo più gioioso e spensierato per iniziare il nuovo anno, celebrando insieme il potere della condivisione.