Terre Sommerse presenta Rèv il progetto del batterista Gianluca Giannasso

Rèv è il progetto solista del batterista Gianluca Giannasso, il cui suono solido e rock ha caratterizzato molte tra le band indie italiane più interessanti degli ultimi anni.

Atmosfere elettroniche rarefatte e industrial caratterizzano il primo album, uscito nel 2015. Echi della scena electro anni ’80/’90 e la dichiarata ispirazione a Depeche Mode e Nine Inch Nails fanno da paesaggio a testi evocativi in italiano, densi di immagini, istantanee di stati d’animo e situazioni di vita concreta. Gianluca ne ha composto, arrangiato e programmato la parte elettronica, cantando e suonando pressoché tutti gli strumenti, avvalendosi anche dei preziosi interventi di Angela Loconte e Lele Battista, che dell’album è co-produttore e sound engineer.

La ristampa dell’album è avvenuta nel febbraio 2025 a cura della casa editrice Terre Sommerse, con una nuova copertina e progetto grafico di Alessandro Cives.

Gianluca Giannasso, attualmente batterista de L’ira del Baccano, con cui suona dal 2021, prendendo parte alla registrazione del loro quarto album (2023) e a quella del successivo, con uscita prevista per la primavera 2025, collabora assiduamente col cantautore Pierluigi Petricca, con un album all’attivo del 2023 e uno in uscita nel 2025.

Con entrambi i progetti sono state numerose le esibizioni live sia in Italia che all’estero, soprattutto in Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca. Collabora stabilmente anche con Daniele Marini e The Moonshine Liquors, sia live che in studio. Ha lavorato con molteplici band e solisti in vari ambiti musicali, le principali sono: Dead Shrimp con i quali ha realizzato due album, fatto numerosi concerti in tutta Italia e collaborato a due colonne sonore, “La Foresta di Ghiaccio” (Claudio Noce) e “Il Più Grande Sogno” (Michele Vannucci).

Fabio Cinti, con il quale ha registrato i primi tre album e fatto numerosi concerti.

Starla, con un disco ed un EP all’attivo.

Last Before Dinner con i quali ha partecipato alle colonne sonore per due film: “Il Più Grande Sogno” (Michele Vannucci) e “Searching For Monica” (Aureliano Amadei), quest’ultimo ancora non distribuito in Italia.

Preso parte alla registrazione degli album di: Solo 2, Don Juan, Alessandro Orlando Graziano, Luca De Nuzzo, Kento & The Voodoo Brothers.

Collaborazioni per live e sessioni di studio di registrazione con: Morgan, Lele Battista, Paolo Benvegnù, Yuri Beretta, Elisa Rossi, Davide Ferrario, I Bambini Di Cioccolato, Roberto Luti, Angelo Leadbelly Rossi, Il Corso Delle Cose, G-Fast, Dog Byron e Spookyman.