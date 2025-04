CULTURA DELL’OSPITALITÀ, PROMOZIONE TERRITORI PASSA DA RISTORAZIONE

Il ruolo del ristoratore non è solo quello di presentare un piatto a tavola, ma è sempre di più quello di essere ambasciatore del proprio territorio. Attraverso le ricette della tradizione ereditate, preparate con ingredienti e materie prime a Km0, gioca un ruolo importantissimo nella narrazione del complessivo patrimonio di beni materiali ed immateriali. Non è forse a loro che ospiti e turisti chiedono dove andare, cosa visitare e dove poter acquistare i prodotti degustati?

GIORNATA RISTORAZIONE, INVITO AD ADERIRE E PARTECIPARE

La Giornata della Ristorazione – dichiara Laura Barbieri invitando i colleghi ristoratori ad aderire e ad iscriversi materialmente – è l’occasione per rilanciare questo impegno di responsabilità sociale che ognuno di noi deve sentire come proprio.

DOMANDA – OFFERTA, GIOVEDÌ 10 A CORIGLIANO – ROSSANO IL TALENT DAY

In qualità di Presidente della Fipe Confcommercio Cosenza che il prossimo giovedì 10 aprile sarà a Corigliano-Rossano per il Talent Day, l’evento che sarà ospitato nella sede della Confcommercio, in via Metaponto, per fare incontrare domanda ed offerta per la ristorazione, Laura Barbieri nei giorni scorsi, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 dell’evento nazionale che celebra la cultura dell’Ospitalità Italiana, in programma per il prossimo sabato 17 maggio, alla presenza del Vicepresidente di Confcommercio Cosenza Giuseppe Politano, dell’assessore alle attività produttive di Cosenza Massimiliano Battaglia, del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza Erminia Giorno, della rappresentante dell’IC Spirito Santo, scuola nel quale si terrà il progetto di educazione alimentare legato alla giornata della ristorazione Maria Luisa Morrone.

RAMPELLO (STRISCIA LA NOTIZIA) TESTIMONIAL D’ECCEZIONE

Ospite d’onore dell’incontro con gli operatori dell’informazione promosso dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Fipe – Confcommercio Cosenza presieduta da Klaus Algieri, c’era anche Davide Rampello, direttore creativo di Rampello & Partners (partner della Giornata della Ristorazione), che da diversi anni cura per Striscia la Notizia la rubrica Paesi, Paesaggi, una rubrica dedicata alle eccellenze paesaggistiche e agroalimentari del nostro Paese. Rampello è stato anche ospite dell’oasi di pace e relax Barbieri esprimendo apprezzamento.

L’UOVO IN PURGATORIO, ECCO LA RICETTA ICONA BARBIERI

È l’uovo l’ingrediente principe scelto per l’edizione 2025 della Giornata della Ristorazione. Barbieri lo celebra in diverse declinazioni; su tutte con la ricetta della tradizione contadina, semplice e apprezzatissima dell’uovo al Purgatorio.