Da questo luogo del silenzio, un appello per la pace e la convivenza tra i popoli

L’Universitas Vivariensis dal 2016, insieme ad altre associazioni, organizza annualmente, per ricordare l’anniversario della morte di Gioacchino una passeggiata fino alla grancia di San Martino di Giove a Canale di Pietrafitta, dove l’abate ha concluso la sua esistenza terrena il 30 marzo 1202. Le sue spoglie rimasero a Canale fino al 1226; il prossimo anno saranno gli 800 anni della traslazione alla nuova Abbazia di San Giovanni in Fiore.

Questo il programma: ore 12,30: raduno dei partecipanti a Cosenza nei pressi di piazza Valdesi in auto proprie si raggiunge Pratopiano (Casali del Manco), all’arrivo pranzo al sacco al rifugio di Pratopiano e subito dopo partenza a piedi per Canale – all’arrivo Santa Messa. Il ritorno è previsto per le ore 19,30.

Quest’anno all’iniziativa partecipano l’associazione culturale Sguardi ecologici, il Cisom (Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) sezione di Cosenza, il Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia” Presila cosentina e ha dato la sua adesione anche il Centro internazionale studi Gioachimiti.

L’associazione Ars Enotria nell’occasione diffonderà un appello per la pace nel mondo. Questo il testo che la già presidente di Ars enotria, Angela Martire, ha scritto:

“Da Canale di Pietrafitta, alle porte di Cosenza e alle pendici della splendida Sila, dove emise l’ultimo respiro l’abate Gioacchino, sentiamo forti le grida di dolore che giungono dai popoli che subiscono le guerre in Ucrania, Medio Oriente e in tante parti del mondo. Proprio dalla Calabria, otto secoli fa, l’abate Gioacchino di spirito profetico dotato prevedeva la terza epoca, quella della pace universale, qui sulla terra.

I partecipanti al cammino gioachimita, a nome di tutti coloro che amano e costruiscono giornalmente una civile convivenza, ci rivolgiamo ai potenti del mondo affinché la speranza della tanto auspicata pace ‘giusta e duratura che non mortifichi nessuno’ diventi certezza. Questo funesto periodo di confusione, di guerre, di distruzioni, di dolori, si trasformi in pace nel mondo intero. I nostri passi sono in questa direzione. E’ certamente difficile, ma non impossibile. Auspichiamo a gran voce, in un luogo di silenzio, che in tutti i paesi del mondo la voce degli uomini di pace, sia più forte delle armi e della sopraffazione”.

Per giungere in auto a Pratopiano: arrivati a Pedace seguire le indicazioni per Pietrafitta, dopo circa 2 km c’è lo slargo denominato Croce Tignano, sulla sinistra c’è una stradina asfaltata, seguire i cartelli Pratopiano per 4 km.

Per informazioni ci si può rivolgere a:

Demetrio Guzzardi (347 4829232) – Lorenzo Coscarella (348 9164160) – Aurelio Morrone (338 364 2010)