ALBERGO DIFFUSO, ESPERIENZA E MODELLO KIHLGREN

I risultati ormai consolidati nell’esperienza trentennale di Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo e la rivoluzione culturale messa in atto in quelle che erano di fatto le peggiori grotte nei Sassi di Matera, sintetizzano un modello che può e deve essere replicato, tanto nei piccoli borghi e nelle aree interne in stato di abbandono e spopolamento quanto, su scala, sui quartieri maggiormente abbandonati dei grandi centri storici, come ad esempio quello di Corigliano-Rossano, a patto che se ne preservi il carattere identitario e distintivo. Perché non sempre l’abbandono è da leggere in chiave negativa. Anzi può e deve essere interpretato come una salvezza ed un valore aggiunto, oggi molto più competitivo nel mercato globale dei turismi e della proposta esperienziale e, quindi, anche e soprattutto da un punto di vista di sviluppo economico.

TUTTO ESAURITO AL PAOLELLA PER INTERVISTA A DANIELE KIHLGREN

È stato, questo, il leit motiv emerso e ribadito nel corso della speciale intervista di Lenin Montesanto ideatore del progetto regionale dei MID® Calabria Straordinaria e del giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete Quattro, a Daniele Kihlgren, il famoso imprenditore italo-svedese ideatore del modello Sextantio. – All’evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano in partnership con la storica associazione europea Otto Torri sullo Jonio, con la Montesanto Sas e Roka Produzioni e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, in un gremito Teatro Paolella nel Centro Storico di Rossano, è intervenuto anche il Sindaco Flavio Stasi, che ha sottolineato obiettivi e valore dell’iniziativa, inserita nel nuovo format di marketing territoriale 1836 TRADIZIONE, IDENTITÀ, UN’UNICA GRANDE DESTINAZIONE, dalla data del terribile terremoto che provocò vittime e distruzione a Rossano e nel territorio; un contenitore di eventi culturali che rinnova la memoria storica di due eventi identitari (i Fuochi di San Marco e i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, compatrono della Città) ma che da quest’anno – ha detto – ambisce anche a costruire una unica identità turistico-culturale-esperienziale. Con questo evento sull’albergo diffuso volevamo aprire e stimolare – ha scandito Stasi – una discussione franca sul futuro dei nostri centri storici. E mi pare che la ricchezza a qualità del dibattito siano andati in questa direzione.

KIHLGREN: INVESTIRE SU TUTELA PATRIMONIO MINORE PER ECONOMIA LOCALE

Soprattutto il turista non italiano – ha sottolineato a più riprese Kihlgren – cerca l’Italia vera ed autentica: quella che il turismo globalizzato ha consumato come le grandi città d’arte di Roma, Firenze, Venezia. Oggi i luoghi della marginalità possono rappresentare lo strumento di un progetto culturale di sviluppo economico che permette ai borghi di sopravvivere, di accogliere una nuova natalità e di salvare le aree interne; elevando la qualità della vita con la ri-destinazione che ha come premessa la tutela del patrimonio storico povero che si può recuperare e ricostruire, ad esempio, come abbiamo fatto a Santo Stefano di Sessanio, con le interviste ai più anziani. È, questo, un modello replicabile, non tanto – ha scandito – per il singolo imprenditore (io guadagno meno della merlettaia in piazza che fa il tombolo aquilano) quanto per l’economia circolare locale e per le imprese a condizione familiare.

RISULTATI MODELLO S.STEFANO E LA RIVOLUZIONE COPERNICANA A MATERA

A Santo Stefano di Sessanio c’era prima un solo albergo. Oggi si contano 23 attività ricettive, tutte gestite dalle famiglie del posto. A Matera – questa la piccola rivoluzione copernicana realizzata – gli stranieri prenotano un anno prima per vivere un’esperienza nei Sassi che oggi costa molto di più di altre proposte ricettive, a quattro passi dalla Cattedrale dove però, chiusa la porta, l’ospite potrebbe dire di essere ovunque. Alle amministrazioni locali – ha aggiunto – è affidata la tremenda responsabilità di tutelare questi patrimoni storici minori che sono uno scrigno veramente competitivo per l’Italia e che possono far ripartire e girare l’economia circolare del Sud.

ALBERGO DIFFUSO, BRINDISI (MEDIASET): PROGETTO MID VALORE AGGIUNTO

In quest’ottica e con questa visione – ha detto il conduttore Giuseppe Brindisi stimolando a più riprese tutti gli intervenuti su questioni e declinazioni diverse – anche l’originale progetto regionale dei Marcatori Identitari Distintivi (MID), ideati e promossi dal lobbista Lenin Montesanto, può rappresentare un valore aggiunto perché se è vero che l’intelligenza artificiale genererà tantissimi disoccupati, sarà proprio l’originalità e l’autenticità a fare la differenza.

MONTESANTO (MID): MODELLO SEXTANTIO USCITA DI SICUREZZA PER CALABRIA

L’esperimento di Daniele Kihlgren – ha detto Lenin Montesanto – è l’esempio di come il ribaltamento della funzione ricettiva, attraverso la tutela del patrimonio cosiddetto minore, possa diventare riscatto e rinascita dei territori in chiave economica. È, questa, la vera lezione del modello Sextantio e replicabile soprattutto nell’entroterra del Meridione; un’uscita di sicurezza per la Calabria in particolare.

CENTRI STORICI, STASI: NON BASTA BANDO, SERVE PRESA COSCIENZA PRIVATO

Con questo primo evento di confronto sul tema e sul progetto – ha detto il Primo Cittadino, destinatario di diverse domande anche dal pubblico – raggiungiamo oggi un primo obiettivo: stimolare una discussione sul futuro dei centri storici che vanno ripensati e per i quali servono scelte coraggiose, senza infingimenti. Il Bando dell’Albergo Diffuso per i due centri storici della Città – ha chiarito – viene fuori da una vecchia programmazione; il finanziamento pubblico può essere certo un aiuto, ma non è sempre necessario, né può essere considerato la soluzione unica per invertire la rotta a fenomeni che hanno cause e concause complesse e da contestualizzare. Bisogna certamente progettare una valorizzazione che sia identitaria. Ma serve anche una presa di coscienza da parte dei privati e, ad esempio, dei titolari di tanti immobili in stato di abbandono. Perchè i nostri centri storici e quindi il patrimonio immobiliare che essi custodiscono non possono essere trattati – ha ironizzato – come delle ex mogli che nessuno deve più toccare, da mariti che nel frattempo hanno però sposato un’altra donna. È, questa, una logica perversa e purtroppo diffusa che va superata e per quel che ci riguarda anche dichiaratamente osteggiata. Bisogna investire sicuramente sul maggiore coinvolgimento dei cittadini ed esser capaci di innescare un percorso di reciprocità tra pubblico e privato, nella consapevolezza – ha concluso Stasi – che non ci sarà sgravio fiscale, misura o finanziamento che tenga per invertire lo spopolamento o le chiusure commerciali.

ALBERGO DIFFUSO, A LUGLIO IN PRE-INFORMAZIONE. AL VIA ENTRO 2026

Ad illustrare in dettaglio il cronoprogramma del bando dell’Albergo Diffuso è stato Salvatore Tavernise, presidente della commissione consiliare strategie e integrazione: a luglio sarà pubblicato in pre-informazione e negli ultimi mesi 2026 partirà il progetto che vedrà la sua reception a Palazzo De Russis a Rossano e a Palazzo dell’Orologio a Corigliano.

A DANIELE KIHLGREN LA TARGA DEL MAESTRO ORAFO MICHELE AFFIDATO

A Daniele KIHLGREN – per aver interpretato con ispirazione e visione rivoluzionarie, e per aver attuato con passione e militanza apostoliche, la tutela e la valorizzazione del patrimonio “minore” e il governo della bellezza, identitaria e distintiva, dell’Italia più autentica e competitiva. – È, questo, il testo della targa realizzata e donata dal maestro orafo Michele Affidato, consegnata all’imprenditore italo-svedese dal Sindaco Flavio Stasi insieme a Cataldo Calabretta, in veste di docente universitario di diritto dell’informazione, giornalista e conduttore di programmi su Mediaset e Rai, che ha dimostrato apprezzamento per il proficuo confronto; prezioso – ha detto, intervenendo – per comprendere qual è il valore e il metodo dell’albergo diffuso. In alcuni territori d’Italia questa esperienza – ha sottolineato – ha prodotto degli effetti positivi e soprattutto l’intuito di Kihlgren ha creato un precedente che può essere utilizzato in Calabria.

CHI RESTA IN QUEL CHE RESTA, IL MONOLOGO DELL’ATTORE GIUSEPPE PALLONE

NOSTOS. CHI RESTA IN QUEL CHE RESTA. Così si è chiuso il monologo con il quale il giovane attore Giuseppe Pallone, protagonista nell’ottava stagione della fortunata serie “Che Dio ci Aiuti” su Rai Uno e del film per il cinema “Il Migliore dei mali” di Violetta Rovetto per Minerva Pictures e Solaria Film presentato nelle sale lo scorso 6 marzo, ha aperto l’atteso e partecipato evento al Paolella.

COPERTE STORICHE BOSSIO PER UNA SCENOGRAFIA IDENTITARIA E DISTINTIVA

Una sedia con la seduta in paglia, di quelle che si vedevano fuori dagli usci delle abitazioni occupate da mamme e nonne. È intorno a questo elemento centrale che è stata costruita la scenografia diretta da Francesca Felice (FFA – Architetture & Design) con Roka Produzioni, ricreando un luogo che ricordasse quelli visitati e recuperati da Kihlgren, con l’illuminazione tipica delle feste di paese, con il succo 100% clementine BioSmurra servito assieme alla birra artigianale dell’Agrario dalle hostess dell’IIS Majorana e con le coperte, cosiddette a pizzulune, in lana carbellisa (prodotta da una pecora che ormai non è più diffusa) ed alla cariatese o alla turchescha, tessute a telaio artigianale 50 anni fa e messe a disposizione dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati, tra i partner dell’evento.

EVENTO QUALITÀ CON ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

È stato unanime l’apprezzamento espresso per un evento di qualità, anche con diversi interventi e contributi dal pubblico che ha occupato ogni singola poltrona del Teatro Paolella, dalla platea alle gallerie e al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo, operatori dell’accoglienza e della ristorazione, professionisti e imprenditori delle produzioni da tutta la provincia di Cosenza. – Tra gli altri hanno partecipato il consigliere regionale Davide Tavernise; l’assessore comunale al turismo Costantino Argentino; Francesco Beraldi, presidente regionale di Federimprese Claai Calabria; Tonino Caracciolo di Rossano Recupera; i sindaci Umberto Mazza di Caloveto, Giovanni Pirillo di Longobucco, Domenico Citrea di Cropalati, l’assessore al turismo Finisia Di Cianni e il consigliere con delega alla comunicazione e al marketing Territoriale Salvatore Matteo Cipolla di San Marco Argentano; il consigliere comunale delegato alla cultura di Tarsia Roberto Cannizzaro; Maria Rosaria Bianco della Maros Eventi, l’assessore ai lavori pubblici di Mandatoriccio Franco Mangone; l’assessore al turismo Pasquale Motta di San Lorenzo del Vallo; Andrea Ponzo, coordinatore regionale de I Borghi più belli d’Italia; Patrizia Guerzoni ed Enzo Barbieri dell’omonima esperienza imprenditoriale ultra-cinquantennale di Altomonte; e poi ancora gli imprenditori Filomena Greco (iGreco) e Gerardo Smurra (Fondatore della Simet); Guglielmo Caputo, consigliere comunale ed ex assessore al turismo della Città di Rossano; Michele Abastante del Progetto Sibaritide Turismo; il dirigente comunale del settore Politiche Europee e Sviluppo Strategico Giovanni Soda ed il dirigente scolastico dell’IIS Majorana Saverio Madera, con gli studenti dell’Alberghiero guidati dai docenti Pietro Bloise, Antonio Farace, Mario Sposato che hanno curato il momento di degustazione nel chiostro del Paolella al termine dell’evento insieme ai volontari del Servizio Civile della Pro Loco La Bizantina diretta da Federico Smurra che hanno coordinato la fase di accoglienza e logistica, entrambi (Majorana e Pro Loco) tra i tanti partner dell’evento.