Inaugurata a Rende in via Rossini la segreteria del candidato a sindaco Giovanni Bilotti

Grande entusiasmo al civico n. 255 di via Rossini a Rende: é stata inaugurata “Casa GenerAzione”, segreteria del candidato a sindaco Giovanni Bilotti.

“Questa sede, non è solo un luogo fisico: è la casa delle idee, dei sogni, del coraggio di cambiare davvero le cose. Voglio ringraziare di cuore chi ha creduto in questo progetto fin dal primo momento, chi ci ha messo tempo, energie, passione, e anche chi ci ha dato una parola di incoraggiamento. Non abbiamo la presunzione di avere tutte le risposte, ma abbiamo una certezza: vogliamo ascoltare, costruire, crescere insieme”, ha affermato il candidato a sindaco di Rende.

“Oggi diamo ufficialmente il via a un percorso. Un percorso che vogliamo percorrere con voi, passo dopo passo, con entusiasmo, serietà e tanta voglia di fare bene. A Casa GenerAzione ci sarà spazio per i tavoli tematici già cominciati e che qui proseguiranno per confrontarsi sui punti fondamentali del nostro programma elettorale. É alla base del nostro agire politico la partecipazione attiva da parte di cittadini, associazioni, movimenti e società civile”, ha proseguito il candidato a sindaco di Rende.

“Quale, allora, se non la Casa di GenerAzione il luogo più adatto a incontrarsi?”, ha asserito Bilotti garantendo: “porte aperte a chiunque voglia contribuire a costruire dal basso la città policentrica. E adesso… Casa GenerAzione è aperta: entriamo, parliamo, costruiamo insieme il cambiamento!”, ha concluso Bilotti.

Il candidato ha infine annunciato la presentazione delle liste per il prossimo mercoledì 30 aprile alle 17,30 al Museo del Presente.