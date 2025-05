Parte da Palermo il tour Muoviti 2025: sport, prevenzione e stili di vita sani

È iniziato il conto alla rovescia per la prima tappa di Muoviti a Palermo, che si svolgerà dall’1 al 4 maggio nella spiaggia di Mondello: dal dinamico pilates energy a quello balance per ritrovare equilibrio e stabilità; dal body weight flow per tonificare al postural fit; dal group cycling al cardio mat per l’allenamento a corpo libero. Lasciarsi coinvolgere dal vortice delle numerose discipline significherà iniziare a prendersi cura di séé, facendo dello sport una parte integrante del proprio stile di vita. Muoversi non è solo un invito a divertirsi, mira a innalzare la qualità della vita e ridurre i rischi di patologie strettamente correlate alla sedentarietà. Gli eventi stimoleranno la collettività a integrare il movimento nella quotidianità come attività di prevenzione primaria e secondaria, saranno presentati approfondimenti mirati e attività di movimento adattate per le persone che stanno affrontando patologie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche.

“Muoviti” è organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI e dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo. L’evento regionale – presentato a Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente ARS Gaetano Galvagno – farà tappa in quattro province dell’Isola: Palermo, Catania, Agrigento, Messina. Nelle diverse location sarà possibile partecipare ad oltre 40 discipline che movimenteranno la popolazione siciliana. Saranno coinvolti nutrizionisti, osteopati, fisioterapisti, ginecologi, che quotidianamente affiancano le palestre della salute, lavorando a stretto contatto con i team e i personal trainer impegnati nel percorso di allenamento di target specifici.

Con “Muoviti 2025” in Sicilia si andrà ben oltre gli sport più praticati come il calcio, il rugby, il basket e la pallavolo. Si potrà sperimentare da vicino anche l’osteo-therapy per la protezione delle ossa e la pelvic therapy, kalofit, pilates reformer, postural gym e molte altre discipline. Durante le giornate di “Muoviti” in programma a Palermo saranno messi a disposizione dei cittadini, con il contributo non condizionante di Novartis Farma, screening gratuiti del profilo lipidico e informazioni sulla prevenzione, sull’importanza dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce, per monitorare ed eventualmente curare anche farmacologicamente alterazioni dei livelli di colesterolo LDL. Con queste attività, l’evento mira a diffondere consapevolezza delle strategie fondamentali per contrastare le patologie cardiovascolari e mette al primo posto la prevenzione. «Il colesterolo LDL, non è solo un fattore di rischio ma la causa della maggior parte degli infarti miocardici. Le patologie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte negli adulti in Italia, con circa 230mila decessi l’anno, 25 ogni ora – afferma Sergio Fasullo, direttore UOC di Cardiologia G.F. Ingrassia di Palermo – Solo in Sicilia, nel 2022, si sono registrati oltre 18mila decessi a causa di malattie cardiovascolari, un terzo evitabili. Il costo economico delle malattie cardiovascolari è elevatissimo ed è destinato a crescere: a livello europeo ammonta a 282 miliardi di euro, di cui oltre 41 miliardi solo in Italia. La sensibilizzazione implementata con Muoviti è fondamentale, perché sviluppiamo attenzione sui rischi e sui corretti stili di vita, potenziamo l’interesse collettivo sulla diagnosi precoce, puntando sul miglioramento della salute».

Dal 5 al 9 maggio “Muoviti” farà tappa al Mangia’s Resort di Sciacca in provincia di Agrigento in versione kids per coinvolgere le nuove generazioni in allenamenti creati a loro misura: le attività sportive, i giochi di squadra, il divertimento li renderanno protagonisti di un’esperienza coinvolgente.

Il 24 e il 25 maggio gli eventi si concentreranno a Paternò in provincia di Catania, nella O2 Sport, per scoprire percorsi sportivi personalizzati, attività fitness di gruppo, attività adattate per le persone con patologie croniche non trasmissibili affiancate da team di esperti. In questa edizione 2025 oltre alle numerose discipline sportive da esplorare saranno coinvolte, per la prima volta, in gare singole e di squadra anche persone con disabilità motorie e con sindrome di Down.

Il 28 maggio a Palermo i lavori proseguiranno con un evento di approfondimento a Palazzo dei Normanni che vedrà il confronto tra esperti e rappresentanti istituzionali per focalizzare l’attenzione sullo sport, sulle palestre della salute e sullo sviluppo di stili di vita sani.

Dal 9 al 12 giugno Muoviti tornerà nel territorio etneo, a Paternò (CT) nella O2 Sport in versione kids, con attività pensate per coinvolgere i più piccoli.

Dal 4 al 6 luglio “Muoviti” per la prima volta approderà a Ustica, l’iniziativa dinamica rivoluzionerà alcuni scorci dell’isola all’insegna dello sport e della salute.

Il 19 luglio gli eventi si concluderanno nel Belvedere di Taormina (ME) nella Piazza IX Aprile.

“Muoviti” è supportata da Novartis, Merck Italia, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola, Crazy Tiger, Farmacia Mercadante Partanna, Infissi Costa, Leone Calzature, Il Centroottico Pisciotta, Plasso srl, Logistica Italiana, Casalasco spa.