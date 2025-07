Cuba in Sila: a San Giovanni in Fiore il live del Grupo Compay Segundo

Grupo Compay Segundo, l’anima del Buena Vista Social Club,arriva nel cuore della Sila con Il suono autentico di Cuba.

Il 19 luglio, alle h 21,30, nell’ambito del Festival AlterAzioni, la band si esibirà sull’isola pedonale di San Giovanni in Fiore.

Giunto al secondo appuntamento, dopo il successo riscosso dal live di Tullio De Piscopo a Spezzano della Sila, il festival propone un sound sempre del sud del mondo con il Grupo Compay Segundo, la band di Maximo Francisco Repilado Muñoz (Compay Segundo) da cui ha assunto il nome dopo la scomparsa, perpetuando così la testimonianza di uno degli artisti più conosciuti al mondo.

A oltre vent’anni dall’onda globale del Buena Vista Social Club, la musica tradizionale cubana continua a vibrare con forza e autenticità. A portarla in scena è il Grupo Compay Segundo, guidato da Salvador Repilado, contrabbassista e figlio del celebre Compay, considerato il patriarca del son cubano. Il gruppo è oggi l’unica formazione ufficiale autorizzata a rappresentare il repertorio di Compay Segundo nel mondo. Dai classici immortali come Chan Chan alle sonorità del bolero, passando per guaracha, cha cha chá e son montuno, ogni concerto è un viaggio intorno all’anima di Cuba.

Pur tenendo concerti ovunque, resta il loro impegno abituale di suonare presso El Salon 1930 (ora Salon Compay Segundo) presso l’Hotel Nacional de

La Habana.

I figli di Compay, presenti nel

“Grupo” gestiscono la Casa della Cultura all’Habana,per il Ministero della Cultura Cubano, con incarico

diretto da parte di Fidel Castro, che li ha insigniti del titolo di “ambasciatori mondiali della culturale

musicale cubana”.

Il Grupo Compay Segundo è l’ensamble di nove elementi che dal 1955 tengono viva e portano in giro per il mondo la musica del mitico musicista cubano Compay Segundo, che ha il merito di

aver avvicinato il grande pubblico alla musica tradizionale cubana. Compay Segundo in persona scelse i musicisti della band come suoi successori affinché divulgassero la sua arte.

“Los Muchachos”, primo nome

del gruppo, accompagnarono Compay Segundo, che ha proseguito in attività fino agli oltre 90 anni, nelle sue tournée in Europa, Giappone, Stati Uniti, Canada, Centro e Sud America e Medio Oriente ed oggi si dedicano a preservare ed arricchire con assoluta fedeltà la sua opera.

Il Grupo Compay Segundo ha accompagnato tra gli altri gli importanti artisti Silvio Rodriguez, Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Pío Leyva, Teresa García Caturla, Isaac Delgado, Santiago

Auserón (Juan Perro), i cantanti di flamenco Martirio e Raimundo Amador, Lou Bega e l’algerino Khaled.

A un anno dal venticinquesimo anniversario del progetto cinematografico “Buena Vista Social Club”, film documentario sui grandi protagonisti della musica cubana di Wim Wenders, dunque, il Grupo Compay Segundo si esibirà con ingresso gratuito alle h 21,30 sull’isola pedonale di San Giovanni in Fiore.