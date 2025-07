DAL BELGIO ALL’APERITIVO RURALE ISPIRATO AI MARCATORI IDENTITARI

Dalla bella parentesi nella città belga di Andenne per l’evento di beneficienza promosso dal Comune di Mottafollone e dall’associazione I Cumpari; all’evento di presentazione del progetto di impresa culturale MID POP DESIGN targato FFA – Architetture & Design, ospitato nel prestigioso Palazzo Cherubini, nel centro storico di Rossano; passando dalla cerimonia di ingresso ufficiale della Compagnia del Limone di Rocca Imperiale nella FICE, Federazione Italiana Circoli Enogastronomici di cui fa parte la Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino; fino all’ormai irrinunciabile tappa alla XX edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë che anche quest’anno ha fatto letteralmente straripare di sorrisi ed entusiasmo il salotto diffuso di Vakarici.

PROMUOVERE PRODUZIONI AUTENTICHE ATTRAVERSO RICETTE MEMORIA

Sempre in movimento, non conosce sosta l’impegno della Famiglia Barbieri nella promozione e valorizzazione delle produzioni autentiche e di qualità che danno valore aggiunto alla cucina della tradizione e che parlano di territori; nell’esaltazione dell’esperienza della Calabria Straordinaria. Itinerante tra i 4 punti cardinali della Calabria ed oltre, tutte le energie sono dispiegate ora per la seconda edizione del Vinitaly in The City, il fuori salone del Vinitaly promosso dalla Regione Calabria e dall’assessorato all’agricoltura guidato da Gianluca Gallo. In programma da venerdì 18 a domenica 20 a Sybaris, per l’evento Barbieri è stato chiamato a coordinare l’area food.

DA DOMENICA 13 TORNA IL FORMAT IL MARE NEL BORGO

Per le domeniche 13, 20 e 27 l’oasi di pace e relax affacciata sulla Città d’Arte di Altomonte tornerà a proporre il format, richiestissimo da famiglie, coppie e comitive, de IL MARE NEL BORGO, l’esperienza della piscina abbinata alla possibilità di godere dei profumi e dei sapori delle ricette della tradizione a Km0 e base di pesce. Come se si fosse al mare.

A CORIGLIANO – ROSSANO L’APERITIVO RURALE ISPIRATO AI MID

Il Bos Primigenius, aperitivo rurale al tramonto Scrutando il terrario degli uliveti e la costa di Rossano. È, questo, il titolo dato all’esperienza conviviale pensata dalla Famiglia Barbieri per l’aperçu, la presentazione del progetto di impresa culturale MID POP DESIGN dell’architetto Francesca Felice, con testimonial d’eccezione Verdiana, che nella prestigiosa cornice del Palazzo Cherubini, ha richiamato professionisti, imprenditori, creativi, da tutta la Calabria.

I FUSILLETTI ISPIRATI A LUIGI LILIO, IL RIFORMATORE DEL CALENDARIO

Tra le esperienze Sibarite sono state portate in tavola e servite al vassoio Pecorino Crotonese con fico caramellato, ricottina fresca e composta d’uva, ‘Nduja di Spilinga e fico su pane rustico, Patate della Sila “ca buccia” all’olio EVO Frantoio Figoli e sale, l’insalatina cruda di Cipolla Rossa di Tropea IGP e Origano del Pollino; la Mini parmigiana di zucchine dell’orto; il cestino identitario con polpettine di riso Sibari al caciocavallo e salsiccia, polpettine di melanzane, nuvolette croccanti di zucchine, chips di patate silane e zafarani cruschi. Sono stati ribattezzati Luigi Lilio i Fusilletti freddi ai pomodori secchi, olive nere, menta e olio EVO Frantoio Figoli.

IL BATTESIMO DELLA COMPAGNIA DEL LIMONE

Più di dieci i Circoli enogastronomici, provenienti da nord a sud hanno salutato l’ingresso della Compagnia del Limone di Rocca Imperiale nella FICE alla presenza del Presidente Nazionale Marco Porzio. Il Priore e Gran Priore della Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino, Michele ed Enzo Barbieri che ha preso la parola durante la tavola rotonda, sono stati i padrini d’eccezione, incoronando i nuovi confratelli nel sodalizio.

LA CUCINA IDENTITARIA PROTAGONISTA A VAKARICI

Identitarie e coerenti. Sono le esperienze del gusto proposte a Vakarici per la XX EDIZIONE DEL CONCORSO DEI VINI ARBERESHE, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale guidata da Antonio Pomillo che anche quest’anno ha fatto registrare numeri da record tanto come presenze che come numero di partecipanti alla distintiva ed originale competizione enologica: le Fileja alla Barbieri, mantecate con sugo di pomodoro fresco, parmigiano e basilico; lo Stufato di manzo podolico; la Ciabatta di pane farcita con capocollo di maiale fresco grigliato e melanzane arrostite; la Salsiccia grigliata con verdure d’autunno;< l'immancabile contorno di Peperoni e patate e le croccanti Chips di patate silane. BARBIERI A RENDE CON IL CREA PER EVENTO SU RIMBOSCHIMENTO Barbieri ha dato valore aggiunto all’evento promosso dal CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura tenutosi ieri (mercoledì 9) a Rende con i fritti della tradizione, il tradizionale cestino con chips di patate silane, polpette di melanzane e riso di Sibari, zafarani cruschi del Pollino; portulaca in agro, cipolline selvatiche, finocchio di Isola Capo Rizzuto al ginepro, scapece di zucchine e pomodori verdi. Nell’angolo salumi e formaggi gli ospiti del CREA hanno trovato anche gli abbinamenti con fichi dottati caramellati, composta d’uva apirene e confettura di zucca e peperoncino. E poi le ciambotte contadine: peperoni e uova, melanzane e basilico, peperoni e patate; la zuppa di fagioli poveretti; il carnaroli di Sibari al Magliocco con trucioli croccanti di guanciale. Per chiudere, i tozzetti alle mandorle, curvette alle noci e il passito di Casa Barbieri.