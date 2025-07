VINITALY A SYBARIS, DOVE TUTTO È COMINCIATO. ANNALISA INSARDÀ PROTAGONISTA SPOT EMOZIONALE

Vinitaly and the city a Sybaris, seconda giornata. La forza vera, audace, orgogliosa, prorompente e rivoluzionaria dei Marcatori Identitari Distintivi (mid) della Calabria Straordinaria, diventa soggetto di uno spot emozionale girato, con la partecipazione dell’attrice Annalisa Insardà, all’interno del Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti, l’unico campo di concentramento in cui non si registrarono vittime.

DOMENICA 20 PRESENTAZIONE IN UN TALK CON L’ASSESSORE GALLO

La proiezione dello spot, finanziato nell’ambito delle attività di promozione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria (ARSAC), sarà anticipata questa sera, sabato 19, alle ore 21.20 sul ledwall centrale dell’evento, introdotta dalla giornalista Francesca Lagoteta. Sarà inoltre presentato domani, domenica 20, ultima data del Fuori Salone Calabria in wine a Sybaris, alle 20.45 nel corso del talk, al quale interverranno la straordinaria attrice Annalisa Insardà che ha prestato volto e voce al progetto, Lenin Montesanto ideatore del progetto regionale dei Mid per Calabria Straordinaria, Massimo Tigani Sava giornalista e saggista e l’assessore regionale all’agricoltura ed alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo.

GIRATO NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FERRAMONTI DI TARSIA

Abbiamo vissuto fino ad oggi come internati, vittime e carnefici della nostra stessa oicofobia. Basta. Liberiamoci. Respiriamo. Brilliamo di luce nostra. E urliamo al mondo la bellezza della nostra identità, quella inedita ed inesplorata, quella che ci distingue, quella che emoziona e che si fa esperienza viva. Alziamo gli occhi al cielo. Guardiamoci dentro. Con i piedi per terra. E ritorniamo qui, dove tutto è cominciato: nella nostra Calabria, nella Calabria Straordinaria. – Sono, questi, alcuni dei passaggi del monologo scritto dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, con la regia di Massimo De Masi e magistralmente interpretato dalla Insardà, attrice italiana tendente al calabrese – come lei stessa ama definirsi – ottimista per nascita, positiva per vocazione e dissacrante per necessità.

SPOT DEDICATO A MID NARRATI SU TOTEM NEL VINITALY A SYBARIS

Lo spot, una breve narrazione carica di forti emozioni sul valore di alcuni dei MID che rendono la Calabria extra-ordinaria e che sono raccontati attraverso dei totem all’interno dello stesso Vinitaly and the city nel Parco Archeologico di Sibari, è stato girato all’interno del Campo di Ferramonti, realizzato dalla Roka Produzioni, patrocinato anche dal Comune di Tarsia e in collaborazione con l’associazione culturale APS Campo Ferramonti di Tarsia e Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia