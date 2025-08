Al via le iscrizioni per The 48 Hour Film Project Roma 2025

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per The 48 Hour Film Project Roma 2025, una delle esperienze cinematografiche più stimolanti e riconosciute a livello internazionale, capace di trasformare la creatività in azione concreta. Dal 21 al 23 novembre, team di filmmaker, attori, sceneggiatori, musicisti e tecnici avranno 48 ore per ideare, girare e montare un cortometraggio originale. Un’occasione unica per mettersi in gioco, confrontarsi con una giuria di altissimo profilo e vivere un’esperienza collettiva ad alto tasso di adrenalina. Le iscrizioni sono aperte su www.48hourfilm.com/roma

Fino al 7 settembre è attiva la tariffa Early Bird di 199 euro. Le prime 10 squadre iscritte potranno inoltre accedere a due vantaggi esclusivi: ingresso gratuito per due membri del team alla serata conclusiva e partecipazione a un aperitivo riservato con i giurati presenti. Dopo tale data, la tariffa passerà a 239 euro fino al 31 ottobre, per poi salire a 269 euro fino al 21 novembre, salvo raggiungimento del numero massimo di squadre.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di una giuria straordinaria, composta da protagonisti assoluti della scena cinematografica mondiale. Tra i nomi già confermati: Paul Haggis, regista e sceneggiatore due volte Premio Oscar (miglior film e migliore sceneggiatura originale) per Crash – Contatto fisico; Mark Weingarten, due volte Premio Oscar per il miglior sonoro (Dunkirk, Top Gun: Maverick); Pamela Martin, montatrice candidata all’Oscar per The Fighter e King Richard; Anne Dudley, compositrice britannica e vincitrice di un Premio Oscar per Full Monty; Vittorio Storaro, uno dei più grandi direttori della fotografia al mondo, premiato con tre Oscar.

Riconfermata anche Claire Palazzo come Ambasciatrice e volto ufficiale del progetto, mentre prosegue la collaborazione con l’Associazione Ex Allievi e Alumni del Centro Sperimentale di Cinematografia, che contribuirà alla pre-selezione dei cortometraggi attraverso una giuria composta da studenti ed ex studenti. New entry, invece, in qualità di media partner ufficiale, MYmovies.it, piattaforma digitale di riferimento per il cinema in Italia.

The 48 Hour Film Project Roma si conferma un laboratorio intensivo, una vetrina internazionale e un’esperienza collettiva che celebra la forza della creatività in movimento. Due giorni per raccontare una storia, costruire un team, girare un film. Ora tocca a chi ha il coraggio di farlo davvero.