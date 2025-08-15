PARCHI MARINI, DRONI PER MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE

Oltre la logica del mero divieto, verso una visione ed un metodo di consapevolezza. Nessuna chiusura, ma fruizione nelle regole dello straordinario patrimonio paesaggistico e sottomarino regionale. È in questa ribadita chiave di lettura e di azione che guida la nuova governance dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria che si inserisce anche innovativo progetto di monitoraggio ambientale e prevenzione dei rischi nell’area marina dell’Isola di Dino – cuore del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri – e che sarà attraverso l’impiego di droni di ultima generazione, forniti e operati da personale abilitato nell’ambito del programma regionale Tolleranza Zero.

OBIETTIVO ENTE CONDIVISO CON REGIONE: FAVORIRE TURISMO REPONSABILE

È quanto fa sapere il direttore generale Raffaele Greco sottolineando come obiettivo dell’ente, condiviso con la Regione Calabria, segnatamente col Presidente Roberto Occhiuto e con l’assessore regionale all’ambiente Giovanni Calabrese, sia quello di considerare e trattare i 6 parchi marini regionali e le 28 zone speciali di conservazione (ZSC) come dei luoghi straordinari che devono poter essere vissuti da residenti e turisti, nel rispetto dei loro delicati equilibri naturali.

VISIBILITÀ NAZIONALE CON LA NOTTE DEL MARE (RAI 2)

Nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione e comunicazione promosse dall’Ente per un turismo responsabile ed eco-sostenibile, ieri, martedì 12 agosto, dal molo del porto di Catanzaro è andato in onda su RAI 2 in seconda serata, la speciale puntata della trasmissione LA NOTTE DEL MARE, il format, ideato da Domenico Gareri e co-condotto dell’attrice Emanuela Tittocchia. Realizzato con il supporto di Entopan e in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, l’evento ha messo in luce il valore del mare come risorsa da proteggere e promuove la cultura della sostenibilità ambientale. Ad essere celebrate sono state anche le località calabresi insignite della Bandiera Blu. Durante l’evento sono intervenute anche numerose figure istituzionali. Insieme al Direttore Greco, anche Pietro Falbo (Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia), Marziale Battaglia (GAL Serre Calabresi), Claudio Mazza (FEE Italia), Cap. Domenico Morello (Capitaneria di Porto di Crotone), Emanuele Spampinato (Harmonic Innovation Group). È possibile rivedere la puntata qui: https://www.raiplay.it/video/2025/08/La-Notte-del-Mare-2025-41ea7ad6-7da0-426c-9b1b-d89540d5d7cb.html?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_LaNottedelMare.&wt

SU ISOLA DINO SI SPERIMENTA MODELLO CALABRIA PREVENZIONE CON DRONI

La nostra priorità – chiarisce il Direttore valorizzando l’importante collaborazione avviata col Settore Forestazione della Regione Calabria – continua a non essere impedire la fruizione delle aree protette, ma renderla possibile in modo ordinato e rispettoso. L’Isola di Dino è un patrimonio che può essere goduto tutto l’anno, ma con regole chiare e controlli efficaci. Quello che possiamo considerare in materia il modello Calabria fortemente voluto dal Presidente Occhiuto, che ha già dimostrato la sua efficacia nella prevenzione degli incendi boschivi grazie all’impiego dei droni, viene ora esteso in sperimentazione anche alla tutela delle aree marine protette e dei parchi marini regionali. Questa è una dimostrazione concreta – aggiunge – di come un’esperienza di successo possa essere adattata e replicata, mettendo insieme tecnologia, prevenzione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale.

TECNOLOGIA E CONTROLLO PER DIFENDERE BIODIVERSITÀ REGIONALE

L’accordo firmato tra l’EPMR e la Regione Calabria – Settore Difesa del suolo, tutela del territorio e prevenzione calamità forestali – prevede missioni di sorvolo regolari e a sorpresa nei periodi di maggiore pressione turistica, con acquisizione di immagini e video geo-referenziati. Si vogliono individuare ancoraggi selvaggi e non autorizzati, dannosi per la Posidonia oceanica; scarichi illeciti in mare; presenze e attività a rischio, come fuochi o campeggi abusivi. L’auspicio – precisa il Direttore Generale – è prevenire i danni ambientali e garantire che la fruizione avvenga in modo sostenibile, anche attraverso l’uso regolamentato dei campi boa, evitando ormeggi liberi e impattanti sui fondali.

DRONI IN GRADO DI RILEVARE IN TEMPO REALE FOCOLARI E CRITICITà

Oltre alla tutela marina, il progetto si concentra sulla salvaguardia dell’habitat terrestre dell’isola, esposto al rischio incendi per la presenza non autorizzata di visitatori. I droni saranno in grado di rilevare tempestivamente eventuali focolai e segnalare in tempo reale le criticità alla Control Room regionale, permettendo un intervento rapido delle autorità competenti.

SOCIAL PER DIFFONDERE REGOLE E VALORE ECOLOGICO ISOLA

Parallelamente al monitoraggio aereo, saranno installati pannelli informativi nei punti di accesso e sarà avviata una campagna social per diffondere le regole di fruizione e il valore ecologico dell’Isola di Dino, dalle praterie di Posidonia alle specie protette come la Caretta Caretta e il gabbiano corso.

Alleanza strategica regione – epmc per tutela attiva mare e coste

La convenzione ha carattere sperimentale e resterà in vigore fino al 31 ottobre 2025, con possibilità di proroga e ampliamento ad altre aree costiere della Calabria. EPMR Calabria e Regione Calabria confermano così un’alleanza strategica per la tutela attiva del mare e delle coste, nella convinzione che protezione e turismo possano coesistere se fondati su conoscenza, rispetto e responsabilità condivisa.