IL 21 e 22 AGOSTO “CULTURE A CONFRONTO” A TROPEA

Danzare e cantare insieme, inneggiare alla concordia, al sorriso, alla pace e alla gioia. Unire i popoli in una grande e preziosa comunione di culture, folklore, tradizioni: è questo il senso più profondo di “Culture a Confronto” – Storie di popoli, la Rassegna Internazionale del Folklore e della Cultura Popolare organizzata dall’associazione “Culture a Confronto” in collaborazione con il Gruppo Folklorico “Città di Tropea”, che raggiunge quest’anno la sua tredicesima edizione. Il 21 e 22 agosto, a Tropea e, più precisamente, dallo straordinario scenario ai piedi del Santuario di Santa Mara dell’Isola, prende il via il Festival internazionale della Cultura popolare che promette di unire tutti nel segno della spensieratezza, del canto e della danza, della comunione, della pace.

Con inizio ogni sera alle ore 21 e con la storica conduzione di Domenico Gareri, il Festival “Culture a Confronto”, in coproduzione con “Life Communication”, gode di grande prestigio nazionale ed internazionale e riunisce ogni anno da ben 13 edizioni gruppi folklorici provenienti non soltanto dalla nostra Italia, anche dal vicino Oriente e dall’America Latina, pronti a ritrovarsi accomunati dal desiderio di godere di uno scambio di idee e progettualità. Quest’anno, in particolare, parteciperanno: Gruppo Folk Città di Tropea (Italia), Proarchi Proyeccion Artistica (Cile), Hazis Ndreu (Albania), Pomelle Cannelle (Martinica), Compañia de danza Ballet Scorpio (Venezuela), Ararat Folk Dance Ensemble (Armenia), Ateneo Fuente (Messico).

La manifestazione si avvale di partner di assoluto prestigio nazionale, impegnati in diversi ambiti e settori dei Beni Culturali, materiali ed immateriali, in particolare quelli della filiera demo-etno-antropologica, la comunicazione, il turismo, l’artigianato e la gastronomia.

La Rassegna è, inoltre, impreziosita dall’omonimo Premio realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato e che, annualmente, viene assegnato a quanti si sono distinti, a livello nazionale ed internazionale, nel cosiddetto dialogo interculturale e in significative azioni di missioni umanitarie, tematiche, queste, assai care all’organizzazione del Festival e del Premio, nel solco delle considerazioni fissate dall’UNESCO attraverso diverse articolazioni, tutte miranti a “contribuire alla pace e alla sicurezza, promuovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”.

Premiati, per questa tredicesima edizione, saranno i medici Maria Concetta Galati e Giuseppe Raiola, direttori dei reparti di Oncoematologia Pediatrica e di Pediatria presso l’AOU “Dulbecco” di Catanzaro, per la propria attività con il progetto “Artisti in Corsia”, per l’impatto socio culturale e per l’impegno nella realizzazione dei sogni dei bambini che presso i suddetti reparti oltre a trovare cure di altissima professionalità, trovano una grande umanità.

La manifestazione, da questa edizione, vuole inoltre rendere omaggio alle “imprese eroiche di solidarietà” dei Corpi militari italiani che, con le loro azioni umanitarie e di soccorso, sono esempio di valore, coraggio e amor patrio. Per tali motivi, la commissione del “Premio Culture a Confronto”, ha inteso premiare anche gli uomini e le donne della gloriosa 46^ Brigata Aerea Pisa dell’Aeronautica Militare Italiana, per i “valori” etici e morali che hanno accompagnato le loro azioni e missioni, sempre ancorate ai fondamentali principi di rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà, rendendo così onore e prestigio alla Repubblica.