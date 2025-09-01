Napoli, dal 3 al 7 settembre filiera bufalina in primo piano

Napoli e New York unite a Bufala Fest 2025: Bill De Blasio ospite d’onore

Nel segno di un ponte simbolico tra due metropoli globali, l’edizione 2025 di Bufala Fest accoglie un ospite d’eccezione e di profilo internazionale: Bill De Blasio. La presenza dell’ex Sindaco di New York a Napoli consacra l’unione tra due grandi città che, pur con identità diverse, condividono una straordinaria capacità di attrarre il mondo attraverso la cultura, l’arte e la gastronomia. La sua partecipazione impreziosisce ulteriormente la kermesse, celebrando un legame che trasforma il cibo in un linguaggio universale di dialogo e accoglienza.

Bill De Blasio incontrerà i giornalisti nel pomeriggio di mercoledì, 3 settembre 2025, alle ore 17:00, presso il Villaggio di Bufala Fest.

Dichiarazioni

Antonio Rea, Direttore Organizzativo di Bufala Fest – non solo mozzarella

“Siamo orgogliosi di presentare una nona edizione di Bufala Fest ancora più ricca e prestigiosa, caratterizzata da un programma di altissima qualità e da espositori che rappresentano l’eccellenza della nostra filiera. Quest’anno la manifestazione acquisisce un respiro sempre più internazionale, un percorso di crescita testimoniato dalla presenza di un ospite d’onore illustre come Bill De Blasio, già sindaco di New York. La sua partecipazione sottolinea l’attrattività globale del nostro format e la centralità di Napoli come capitale del Mediterraneo. Siamo pronti ad offrire ai napoletani e ai tanti turisti un’esperienza indimenticabile, che coniuga sapore, cultura, innovazione e, soprattutto, conoscenza”.

Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli

“Il ritorno di Bufala Fest rappresenta ormai un appuntamento che segna il ritorno alla piena attività in città con un’offerta di straordinaria qualità del nostro territorio per i napoletani e per tanti turisti. La filiera della mozzarella va tutelata e valorizzata, da parte nostra c’è il massimo impegno per il settore”.

Sen. Franco Silvestro, Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali

“Io definisco la mozzarella come nostro oro campano. In Parlamento e in Senato ho fatto il mio primo question time sulla brucellosi in Campania, un problema che attanagliava non poco i nostri produttori. Ma lavoriamo anche sulla carne bufalina, che va fatta conoscere al pubblico come accade qui al Bufala Fest. Questo è il nostro oro che dobbiamo pubblicizzare dappertutto, con questa manifestazione del Festival Buffalo che si svolge in Piazza Municipio, luogo nostro emblema per la nostra Napoli, amata dai tanti turisti che ormai vengono a visitare e amare la nostra città”.

On. Imma Vietri, XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

“Il Bufala Fest si conferma un evento strategico per la valorizzazione della filiera bufalina e, più in generale, del nostro agroalimentare d’eccellenza. Una manifestazione che supera la dimensione enogastronomica per diventare piattaforma di confronto culturale e motore di sviluppo sostenibile. Il patrocinio della Camera dei Deputati all’area convegnistica ‘Il Giardino delle Idee’ sottolinea il valore di un’iniziativa che promuove conoscenza, innovazione e identità territoriale”.

On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania

La Regione Campania sta investendo tanto nella filiera bufalina superando abbondantemente la complessità degli anni passati. Torniamo qui felici al Bufala Fest di Napoli che con la lungimiranza degli organizzatori, sta prendendo molta quota, integrando sempre di più questa rassegna a Napoli con le altre iniziative che la Regione Campania mette in campo per la promozione di tutti i nostri prodotti”.

On. Teresa Armato, Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli

“Bufala Fest si conferma un appuntamento importante per la promozione del nostro territorio, capace di valorizzare le eccellenze della filiera bufalina e agroalimentare, integrandole con l’accoglienza e l’identità culturale di Napoli. Questa nona edizione, con il tema della conoscenza, ha messo al centro il legame tra gusto, sostenibilità e consapevolezza, offrendo ai cittadini e ai turisti un’esperienza autentica e partecipata”.

Leonardo Massa, Vice Presidente di MSC Crociere

“MSC Crociere, ospitando anche quest’anno a bordo di MSC World Europa la conferenza stampa di presentazione di Bufala Fest, giunta alla nona edizione, vuole essere vicina ad un evento che coniuga gusto, arte ed inclusione. Si tratta, inoltre, di un’occasione per i crocieristi che scendono dalle nostre navi di godere della kermesse in Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città di Napoli”.

Daniela Di Prisco, Presidente dell’Associazione “Giardino delle Idee”

“Dal 3 al 7 settembre, attraverso dibattiti qualificati, esploreremo come la conoscenza, unita all’innovazione e alla sostenibilità, sia la chiave per la valorizzazione dell’intero comparto bufalino. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire insieme come “il sapere è nel sapore” e per contribuire a costruire un futuro sempre più innovativo e sostenibile per la filiera bufalina, così come per quella ittica ed agroalimentare”.

Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP

“Bufala Fest rappresenta un’importante vetrina per la filiera bufalina, un’occasione per fotografare gli scenari attuali e delineare quelli futuri. Il Consorzio è da tempo partner di questo progetto capace di coniugare momenti di riflessione e di svago, in un mix che ne rappresenta il vero punto di forza. Durante le giornate della kermesse, il pubblico potrà rendersi conto di quanto il comparto della mozzarella di bufala campana Dop sia un motore economico e anche sociale. Inoltre, la scelta del cuore di Napoli come location testimonia ancora una volta il legame indissolubile che esiste tra un prodotto a denominazione di origine, come la mozzarella, e il suo territorio. Su questo continueremo a lavorare e investire, anche nell’ottica dello sviluppo di un turismo Dop sempre più in ascesa in Italia”.

Ettore Prandini, Presidente Nazionale di Coldiretti

“Il settore della bufala è un settore straordinario, non solo per la trasformazione nel comparto lattiero-caseario, ma anche per la filiera delle carni che riteniamo si possa valorizzare ulteriormente. È un volano in termini di conoscenza legata alla qualità dell’agroalimentare italiano e un volano legato al turismo. Dobbiamo creare sempre più le condizioni perché i nostri prodotti siano apprezzati e perché i turisti, tornati nei loro paesi, possano continuare ad acquistarli. L’agroalimentare italiano rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese e il mondo della bufala ne è una straordinaria testimonianza in termini di importanza; lo continueremo a difendere e a esaltarlo come opportunità di crescita per l’Italia e per le future generazioni”.

Ettore Bellelli, Presidente di Coldiretti Campania

“La Mozzarella di Bufala si conferma il formaggio della Campania più famoso nel mondo ed è per questo che la Coldiretti Campania ha sposato con entusiasmo un evento come il Bufala Fest che da nove anni continua a valorizzarne l’intera filiera. La grande fama che vanta in tutto il pianeta deve mantenere alta l’attenzione soprattutto nelle zone dove nasce. I consumatori diventano sempre più esigenti e tutti i produttori, con in testa quelli appartenenti al Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, devono mantenere alta la qualità sempre più alta. Per tanti turisti sarà la giusta occasione per un primo incontro oppure per assaporare la carne di bufala sempre più richiesta dal mercato. L’apertura dell’evento al mondo del mare è la giusta occasione per portare all’attenzione anche i progetti seguiti da Coldiretti Pesca come quello legato al turismo, all’acquacoltura ed ai cannolicchi”.

Collaborazioni e Patrocini

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Giardino delle Idee”, con Coldiretti Campania e con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli ed è un’attività co-finanziata nell’ambito del PN FEAMPA 21-27 – OS 2.2 azione 4 Intervento 2, il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che affronta tre sfide fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei settori della Pesca e dell’Acquacoltura entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l’intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione.

FEAMPA Campania

Con l’intervento 222402, la Regione Campania ha avviato un piano di attività per la valorizzazione e la promozione delle produzioni ittiche campane: piccoli pelagici, mitili e tonno rosso. Il piano favorisce la conoscenza e il rafforzamento del mondo della pesca e dell’acquacoltura campane attraverso le sue imprese, incoraggia il consumo di prodotti ittici sostenibili in funzione di freschezza, stagionalità, sicurezza alimentare e consumo consapevole, in particolare tra i giovani e le famiglie, rafforzando il legame tra territorio, identità gastronomica e economia blu.

I Partner della nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella”

La nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella” gode del supporto di autorevoli brand di prestigio internazionale, come: Agugiaro & Figna Molini S.p.A. Società Benefit con le farine Le 5 Stagioni e Le Sinfonie; Leffe; Pepsi; Lay’s; Chin8 Neri; La Fiammante; Corona; Sannio Consorzio Tutela Vini; La Molisana; Ferrarini; Aperol 1919; Caseificio Colonne; Gran Bufalo; La Contadina; Guappa; Olio Zucchi; Acqua Nerea; MSC Crociere; Caffè Kimbo; Ballarini; Zwilling; Imperatore Hotellerie; Dolce & Salato Scuola di Cucina e Pasticceria; Fonderia Nolana Del Giudice; ANM Azienda Napoletana Mobilità SpA; Di Cosmo Group; Villa Minieri; Minichini Meetings Club; Bio Table; Marana Forni.

Media partner dell’evento sono: Televomero e Radio Marte.

Mentre, il vodcast Esg.Easy è partner per la sostenibilità, a testimonianza dell’impegno di “Bufala Fest – non solo mozzarella” nella divulgazione di messaggi finalizzati ad un sano e corretto utilizzo delle risorse agroalimentari e ittiche, sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Tema 2025: La Conoscenza – il sapere è nel sapore

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la “Conoscenza – il sapere è nel sapore” e attraverso un nutrito e qualificato cartellone di incontri e dibattiti, scopriremo come, per la filiera bufalina, così come per quella agroalimentare e per quella ittica, essa rappresenta uno strumento potente per rafforzare la fiducia del consumatore, favorire la fidelizzazione del cliente e promuovere pratiche di produzione sostenibili, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Gli Artisti del Gusto

Sono oltre 30 gli stand presso i quali sarà possibile degustare le pietanze preparate dagli “artisti del gusto”, gli espositori della nona edizione di Bufala Fest che proporranno piatti e ricette con almeno un prodotto della filiera bufalina saranno i seguenti: Fratelli La Bufala; La Molisana; Meat Vittorio; Cecere Visionary Dessert; Casatiè; Mennella; Maturo; Morsito; ‘A Malafemmena; Armando Scaturchio; Donna Rosaria; Trattoria Nennella; B Aoh; Pizzaioli Veraci; I Marigliano; Zito 41; San Carlo 17; Canova Urbana; Re Pazzo; Benvenuti al Sud; Pink House; Tufò; Del Gallo; Centodieci Gradi; Antica Pizzeria Chiaia; Donna Lucia Prisco; Caseificio Colonne; La Contadina; Kimbo; Guappa.

Accesso Gratuito e Ticket degustazione

L’ingresso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito e sarà aperto tutti i giorni, dal 3 al 7 settembre 2025, dalle ore 12:30 alle ore 24:00 e l’ingresso.