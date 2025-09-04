Il Kia Roadshow – Move First sceglie la Calabria

Il Kia Roadshow – Move First, tour itinerante promosso da Kia Italia per portare su strada innovazione, sostenibilità e design, ha fatto tappa in Calabria, approdando a Falerna grazie all’organizzazione di Mag Motors, concessionaria ufficiale Kia per le province di Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme e Corigliano-Rossano.

Una due giorni all’insegna della versatilità e dell’innovazione che hanno scelto il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, con le sue strutture modulabili e i suoi ampi spazi, abbinati ad un’offerta food & beverage flessibile e personalizzabile, senza rinunciare all’intrattenimento musicale dal vivo.

L’inaugurazione, martedì 2 settembre, ha dato il via al Roadshow con una cerimonia di apertura accolta da un pubblico numeroso e partecipativo. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati il Kia EV3, SUV compatto 100% elettrico, il rivoluzionario Kia EV4, che anticipa il linguaggio stilistico e tecnologico futuro del brand, e il rinnovato Kia Sportage, sempre più connesso e sostenibile.

Mercoledì 3 settembre, la seconda giornata con test drive, incontri, intrattenimento e momenti di networking, confermando il grande successo dell’evento con visitatori provenienti da tutta la regione, tutti immersi in un’esperienza dinamica e coinvolgente.

<<È per noi un vero piacere ospitare iniziative importanti come il Kia Roadshow – Move First e poter contribuire al successo di un progetto dove innovazione e convivialità si incontrano>> dichiara Roberto Gallo, patron del Riva

A sottolineare l’importanza della tappa calabrese, la presenza di Simone Giramondi, Dealer Marketing Manager Italia di Kia, ha evidenziato il valore strategico di Falerna e la posizione del Riva, all’interno di un tour nazionale che toccherà 27 città italiane.