HOLI, IL FESTIVAL PIÙ COLORATO D’ITALIA ARRIVA A NERVESA DELLA BATTAGLIA

Domenica 14 settembre il nuovo tour dell’Holi, Il Festival dei Colori, intitolato “Be The Color!”, approda per la prima volta a Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano. L’appuntamento è al Parco Bidasio, all’interno del BIBA Festival, rassegna musicale ideata dai giovani dell’Associazione Beer’n’Beats.

Dalle 16:00 alle 19:00, ogni ora il cielo sopra Nervesa si colorerà grazie ai famosi countdown dal palco che scandiranno i lanci collettivi delle polverine colorate. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci saranno i Dj Andrea De Luca e James Cella e alla voce Moova, performance live e un’area food & beverage per vivere appieno una giornata all’insegna di musica, energia e divertimento. Media Partner dell’evento Radio Piterpan. L’ingresso è gratuito, tutte le info su: www.holitour.it

Da oltre undici anni il famoso festival colorato fa ballare e divertire centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, trasformandosi in un vero fenomeno pop. Con oltre 900.000 partecipanti, sold out a ripetizione e perfino un’apparizione al cinema nel film “Forever Young” di Fausto Brizzi. Grazie alla visione dell’event manager trevigiano Fabio Lazzari, l’Holi è diventato molto più di un evento: un fenomeno culturale che unisce musica e colori, portando con sé entusiasmo, energia positiva e uno spirito inclusivo capace di avvicinare tutti. Lazzari commenta: «Holi non è solo una festa di colori, ma un ponte che unisce le persone. Portarlo a Nervesa per la prima volta è per noi una grande occasione: qui la magia dell’arte e della musica incontra la voglia di comunità e condivisione. Holi è gioia, libertà e solidarietà: il nostro obiettivo è regalare a tutti un’esperienza indimenticabile».

Ricordiamo che l’Holi non è solo divertimento, da sempre porta con sé un forte valore solidale. Parte dei proventi viene destinata alla Fondazione Fratelli Dimenticati, che sostiene la Ferrando School in India, offrendo istruzione e accoglienza ai bambini audiolesi. Tra loro c’è Jagat, un ragazzo che grazie a questo progetto ha potuto imparare a comunicare, coltivare amicizie e scoprire i propri talenti. La sua storia è simbolo di come questo format non porti soltanto divertimento in Italia, ma contribuisca anche a costruire un futuro migliore per i meno fortunati.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

HOLI IN TOUR, DIECI ANNI VERSO UN MILIONE DI PRESENZE

Holi – Il Festival dei colori nasce alcuni anni fa dalle menti di due event manager vicentini, Fabio Lazzari e Marco Bari, i primi a portare in Italia il format. L’Holi on tour si ispira alla tradizionale festa indiana e lo mixa con dj set dall’elettronica al rap. Degli esordi di Padova e Vicenza se n’è parlato molto sul web, con le foto del bacio diventate virali su Facebook e su Instagram. Poi il format è diventato nazionale. Da Macerata a Bologna, passando per Firenze e Roma fino a Venezia e Trieste, ha toccato tutta Italia, dalle spiagge alle città. Il Festival è stato anche protagonista delle riprese del film “Forever Young” del regista Fausto Brizzi ed il fenomeno del selfie colorato è stato oggetto di studio sociologico. Una vera e propria moda che ha spopolato ovunque e che tappa dopo tappa ha registrato numeri da capogiro: in nove edizioni ha totalizzato oltre 900 mila partecipanti di tutte le età e culture. Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco, di solito sono cadenzati uno ogni ora. E si balla e ci si “colora” tutti insieme. Si consiglia di indossare capi di cotone bianchi, le polverine sono naturali e atossiche, sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly e si acquistano all’interno dell’area del festival, negli stand ufficiali “Holi”, garanzia della genuinità del prodotto. Non ci sono limiti di età per partecipare all’Holi il festival dei colori, è aperto a tutti, grandi e piccini. Unica “regola”: aver voglia di divertirsi tutti insieme pacificamente come vuole lo spirito della festa indiana. Informazioni e contatti: www.holitour.it

LA STORIA DELL’HOLI IN INDIA

Holi è tra le più antiche celebrazioni indù della stagione primaverile e coinvolge migliaia di persone dall’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. Conosciuta come la festa dei colori, della gioia, dell’amore e del divertimento, durante i festeggiamenti che durano due giorni, interi villaggi cantano e ballano, lanciandosi polvere colorata e acqua. La festa simboleggia la vittoria del bene sul male, l’arrivo della primavera e l’addio all’inverno. Ma è anche un momento di incontro e di puro divertimento. È la giornata in cui si dimenticano i dolori e si perdona. In questa occasione vengono meno anche le rigide strutture sociali: ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne festeggiano e scherzano insieme.