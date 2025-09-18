La compagnia Gruppo e-Motion invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Algeri al XIII Festival Internazionale di Danza Contemporanea

La danza contemporanea italiana torna protagonista sulla scena internazionale: Gruppo e-Motion, compagnia aquilana diretta da Francesca La Cava, è stata invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Algeri a presentare lo spettacolo Girugiru nell’ambito della XIII edizione del Festival Culturel International de Danse Contemporaine d’Alger, in programma dal 18 al 22 settembre 2025 al prestigioso Teatro Nazionale Algerino – Mahieddine Bachtarzi. Un riconoscimento di grande rilievo, che vedrà Girugiru non solo in rappresentanza dell’Italia, ma anche protagonista della serata conclusiva del festival, lunedì 22 settembre 2025 alle ore 19,00, appuntamento che riunisce compagnie e coreografi provenienti da tutto il mondo.

Girugiru è un’indagine coreografica e drammaturgica sul tema del viaggio interiore e della trasformazione collettiva. I corpi dei performer diventano strumenti di memoria e di rito, attraversando miti e culture del Mediterraneo per approdare a una nuova identità comunitaria. La performance si configura come un “viaggio nel viaggio”: i danzatori procedono in un fluire costante, guidati da un interprete che li accompagna verso la liberazione e l’apertura alla sorpresa. In scena anche una “old dancer” che incarna il tempo e il mutamento. Danza e musica si intrecciano come linguaggi nomadi, a volte paralleli, a volte sincroni, generando un tessuto performativo sempre in evoluzione.

«Attraverso la conoscenza dei miti e delle memorie dei paesi che si affacciano sul mare – spiega la coreografa Francesca La Cava – sperimentiamo un sincretismo culturale che abbraccia l’eterogeneità dei fenomeni umani, lasciando spazio a molteplici punti di vista e a corpi narranti differenti. La danza diventa allora luogo di proliferazione e riflesso di una verità frammentata, non più assoluta ma relativa e in continua trasformazione».

Girugiru

Regia e coreografia: Francesca La Cava

Drammaturgia: Anouscka Brodacz, Francesca La Cava

Interpreti: Maria Concetta Borgese, Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Francesca La Cava, Chiara Mameli e Antonio Taurino

Collaborazione artistica: Anouscka Brodacz, Antonio Taurino

Assistente alla coreografia: Stefania Bucci

Musica originale: Alessandro Olla

Disegno luci: Michele Innocenzi

collaborazione scene e costumi: Elisabetta Falqui e Stefania Dessi

Produzione: Gruppo e-Motion

Con il sostegno di MIC, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila

Residenze: La Maison Rouge (Martinica), La Mama (New York), Comune di Isili, Artisti per il Matta, Festival Corpografie

Trailer: vimeo.com/875199422

La compagnia

Gruppo e-Motion è una compagnia di danza contemporanea con sede a L’Aquila, unica realtà di produzione coreutica in Abruzzo riconosciuta e finanziata dal Ministero della Cultura. Da anni porta avanti un lavoro di ricerca e sperimentazione che mette al centro il gesto e la sua dimensione poetica, indagando l’essere umano e la società contemporanea attraverso la creazione di spettacoli che intrecciano danza, teatro, drammaturgia e arti visive.

Le produzioni di Gruppo e-Motion hanno circuitato in Italia e all’estero, ospitate in festival e teatri internazionali. Con Girugiru, la compagnia consolida la propria vocazione internazionale e rinnova il dialogo con le culture del Mediterraneo, confermandosi come una delle realtà più significative della danza contemporanea italiana.