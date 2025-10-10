CALABRIA, IMPRESE SEMPRE PIÙ GLOBALI

L’ambizione alla qualità, il concetto sdoganato dall’Assessore regionale Gianluca Gallo che è un invito – ed un monito allo stesso tempo – ad eccellere per produrre vero profitto, è un messaggio che finalmente si sta evolvendo in Calabria verso un nuovo modo di fare impresa, più europeo, competitivo e globale. Se fino a qualche tempo fa, per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, era necessario ricorrere ad aziende del Nord Italia o a gruppi stranieri dotati di know-how specialistico e specifico, oggi questa regione dimostra di poter contare su competenze interne, eccellenze imprenditoriali e professionalità capaci di operare ai massimi livelli di qualità e innovazione.

ANSELMO: LA CALABRIA È PRONTA A GIOCARE ALLA PARI CON L’EUROPA

La nostra regione sta dimostrando di essere pronta a competere su scala nazionale ed europea – sottolinea Giuseppe Anselmo, amministratore delegato di Pan Neto International – grazie a imprese che uniscono esperienza, innovazione e radicamento territoriale. È il caso della nuova Metropolitana Catanzaro–Germaneto, un’infrastruttura da oltre 103 milioni di euro, che collegherà l’area universitaria e la cittadella regionale di Germaneto con il centro città e con Catanzaro Lido, ricucendo la valle della Fiumarella e migliorando la mobilità sostenibile della capitale regionale. Questa opera rappresenta un salto di qualità per tutta la Calabria e soprattutto una prova di merito e competenza per le aziende regionali.

PAN NETO PARTNER D’ECCELLENZA DI VGR NEL CANTIERE METRO

La società appaltatrice generale dei lavori è la METROFC S.C.A.R.L., ma la filiera operativa del cantiere è fortemente radicata in Calabria. Uno dei subappalti è stato affidato alla VGR Servizi Srl, con la quale Pan Neto International ha siglato un’importante collaborazione tecnica e produttiva che include un contratto di fornitura di materiali ad alte prestazioni; un contratto di distacco della manodopera, attraverso cui le maestranze specializzate di Pan Neto – tra le più esperte in Calabria nel settore del calcestruzzo drenante e delle pavimentazioni eco-sostenibili – operano come formatori e affiancatori tecnici degli operatori VGR; un contratto di noleggio di impianti e attrezzature (in particolare l’impianto mobile Blend e la vibrofinitrice Pan Neto), veri motori dell’innovazione in cantiere.

CALCESTRUZZO DRENANTE ROSSO: INNOVAZIONE E PRECISIONE SUL CANTIERE

Nel cantiere della metropolitana di Catanzaro, Pan Neto realizza 7mila metri quadrati di pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato rosso, per un valore complessivo di 308.000 euro.

Oggi (10 ottobre) è stato posato il primo getto del primo tratto (circa 150 metri), alla presenza dei vertici della Sovrintendenza archeologica, delle belle arti e del paesaggio di Roma e di altri rappresentanti istituzionali e tecnici. Tutti i soggetti coinvolti – precisa l’Amministratore delegato – hanno voluto assistere alla posa per verificare l’innovazione introdotta da Pan Neto, che grazie all’uso dell’impianto Mobile Blend riduce tempi e impatti ambientali, ottimizzando la produzione direttamente in loco. Una tecnologia che consente risparmio di carburante, riduzione delle emissioni e qualità costante del materiale.

COLORI UNIFORMI E PRESTAZIONI COSTANTI: LA TECNOLOGIA MOBILE FA SCUOLA

Il nostro sistema mobile – spiegano i tecnici Pan Neto – garantisce uniformità cromatica e prestazioni meccaniche costanti, evitando le discromie tipiche dei getti tradizionali realizzati in orari o condizioni diverse. Un vantaggio estetico e tecnico che consolida la reputazione di Pan Neto International come azienda di riferimento nazionale per materiali e tecniche costruttive innovative.

ECCELLENZA CALABRESE AL SERVIZIO DEL PRESENTE E DEL FUTURO

L’ingresso di Pan Neto in un cantiere simbolo della rinascita infrastrutturale calabrese è un riconoscimento alla visione e al lavoro di un’impresa che da Rocca di Neto continua a esportare competenza e valore. Essere parte di un’opera come la metropolitana di Catanzaro significa contribuire concretamente alla crescita del territorio – conclude Anselmo – con la certezza che oggi la Calabria può contare su imprese che non solo eseguono, ma innovano, formano e costruiscono futuro. Con le sue tecnologie, le sue maestranze e la sua filosofia del Bello, utile e sostenibile, Pan Neto conferma che la nuova Calabria industriale è pronta a misurarsi con i mercati e i cantieri più avanzati d’Europa.