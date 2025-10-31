Pippo Pollina, L’Altro

Il 3 novembre, alle 18, a Cosenza, al Cineteatro Universal Pippo Pollina incontra i lettori del suo primo romanzo, “L’altro”, che, con oltre quindicimila copie vendute in Germania, alla seconda edizione in Italia e diverse traduzioni in altre lingue, continua a suscitare grande interesse per gli argomenti affrontati ma anche per una scrittura, è stato detto, “agile e imprevedibile, quasi cinematografica” e con una “spudorata capacità di coinvolgere il lettore”, accompagnandolo alla scoperta di una Sicilia profondamente civile, la stessa che il cantautore siciliano ha conosciuto in giovinezza e che si è portato dietro come un tesoro in questi decenni in giro per l’Europa.

Pubblicato da Squilibri, “L’altro” si sviluppa lungo due storie in apparenza senza alcuna connessione. Leonardo Conigliaro è un medico di Camporeale, un paesino dell’entroterra palermitano dove molto forte è la presenza della mafia. Frank Fischer è invece un astro nascente del giornalismo tedesco, noto per le sue inchieste sugli intrecci tra politica e malaffare e per la denuncia delle infiltrazioni mafiose in Germania. Le loro vite scorrono in parallelo, senza alcun punto di contatto, ma con la scoperta del segreto che lega le loro esistenze, i due protagonisti sono chiamati a scelte che cambieranno per sempre le loro vite, strette infine in un abbraccio solidale. Con una scrittura sorretta da una grande tensione civile, secondo istanze radicate nella formazione e nel sentire di Pollina, nel succedersi delle vicende personali dei due protagonisti, il romanzo delinea uno spaccato di grande efficacia sulla realtà politica e sociale del tempo, dalla caduta del muro di Berlino all’attentato alle Torri Gemelle.

Con all’attivo 25 album, migliaia di concerti e collaborazioni di grande prestigio, da Linard Bardill a Franco Battiato, da Nada agli Inti Illimani, Pippo Pollina è oggi uno dei più originali cantautori della scena europea. In Sicilia, ancora giovanissimo, era tra i collaboratori del periodico di Giuseppe Fava, assassinato dalla mafia nel 1984, a indicare una scelta di campo alla quale non è venuto mai meno.

L’appuntamento a Cosenza, il 3 novembre, alle ore 18, è al Cineteatro Universal (via San Francesco d’Assisi 35), modera Gianluca Veltri, letture di Maria Todaro, alternate a qualche brano dal vivo del repertorio del cantautor