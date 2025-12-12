“Aggiungi un posto a tavola” con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Arriva in Calabria uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani. Dal 6 all’8 marzo 2026 al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza andrà in scena la nuova edizione di “Aggiungi un posto a tavola” di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli.

Con oltre due milioni di spettatori, 8 edizioni in Italia più altre 32 in dieci diverse lingue per il mondo, la commedia musicale continua, dopo cinquant’anni di palchi e di successi, ad emozionare il pubblico di ogni generazione. Un riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura ne certifica il valore storico e artistico.

La nuova edizione, realizzata da Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di produzione teatrale, vede Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro e una special guest d’eccezione: Lorella Cuccarini, nei panni di Consolazione.

Tre gli spettacoli previsti, in esclusiva regionale, a Cosenza nell’ambito della Rassegna “L’Altro Teatro”, curata da Gianluigi Fabiano, e realizzata con il supporto della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e dell’Università della Calabria. In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli: “Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico. Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami; una grande responsabilità che affronto con entusiasmo e impegno. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle commedie musicali italiane dal successo inossidabile”.

“Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni – dichiara Lorella Cuccarini –, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli. mi impegnerò per non essere da meno”.

Nel cast anche Sofia Panizzi nei panni di Clementina, Francesco Zaccaro sarà Toto e Francesca Nunzi Ortensia. “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Completano il cast artistico 14 performer.

La Rassegna è candidata all’Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di “Programmi di distribuzione territoriale 2025” – Poc Calabria 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7.1 promosso dalla Regione Calabria Dipartimento Pari opportunità.