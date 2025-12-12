FIDAS ODV Scalea: pronta la VI edizione del Concorso dedicato a Ludovica Tommaselli

Scalea – L’Associazione dei Donatori di Sangue FIDAS ODV – Sezione di Scalea, presieduta da Pino Cristofaro e da oltre un decennio impegnata nella divulgazione della cultura della donazione, annuncia la fase finale della sesta edizione del Concorso dedicato alle scuole primarie e secondarie di Scalea, intitolato a Ludovica Tommaselli, alunna dell’Istituto Comprensivo “G. Caloprese” scomparsa prematuramente undici anni fa.

Gli studenti, già invitati nelle scorse settimane, hanno preparato i loro elaborati sul tema di quest’anno: “POSTER: Il Futuro che vorrei”, utilizzando tecniche libere e dando spazio alla creatività.

«I premi – spiega il Presidente Cristofaro – saranno donati alle classi partecipanti e consisteranno in kit di materiale scolastico, messi a disposizione grazie alla sensibilità delle aziende del territorio che sostengono con continuità le nostre attività di promozione della donazione di sangue. A loro va il nostro ringraziamento.»

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Caloprese, alla Madre Superiora dell’Istituto Madre Clarac e all’Amministrazione Comunale di Scalea, che ha messo a disposizione la Sala Polifunzionale per la cerimonia conclusiva.

L’evento si terrà giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea, alla presenza delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo “G. Caloprese” e dell’Istituto Madre Clarac. Nel corso della mattinata, gli alunni illustreranno i propri lavori e saranno premiate le opere che avranno ottenuto il maggior numero di “like”.

Durante la manifestazione, il Direttivo FIDAS – Sezione di Scalea consegnerà inoltre gli attestati di benemerenza ai donatori più assidui.

«Sarà una bella occasione – conclude il Presidente Cristofaro – per ricordare Ludovica e quanti, come lei, sono scomparsi prematuramente. Finché c’è amore e memoria non c’è vera perdita: l’amore e l’entusiasmo di Ludovica restano sempre in mezzo a noi.»