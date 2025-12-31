“Non sei sola”, presentato il Calendario 2026 contro la violenza di genere

La lotta alla violenza di genere non si ferma e trova una voce autorevole e nuovi volti per l’anno che verrà: il Dott. Arturo Amoroso, Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, insieme all’Associazione “In Mani Sicure”, presieduta da Ylenia Manna, hanno presentato il Calendario 2026 “Non sei sola!”, un’iniziativa artistica e sociale dedicata alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne.

Il progetto è il frutto di una sinergia profonda tra il mondo della medicina, dell’associazionismo e delle arti visive. Grazie alla sensibilità artistica del fotografo Salvatore Catapano, ogni scatto va oltre l’immagine, riuscendo a catturare l’anima delle protagoniste, trasformando i loro sguardi in pura narrazione di dignità e resilienza, evitando stereotipi e puntando dritto all’anima delle protagoniste, grazie ad un virtuosismo artistico che ha saputo esaltarne l’umanità e la determinazione.

Le protagoniste dei dodici scatti non sono modelle professioniste, ma dodici pazienti del Dott. Amoroso: donne comuni, madri, professioniste, studentesse, che hanno scelto di prestare il loro volto e la loro espressività per lanciare un messaggio potente, rompendo il silenzio e trasformando la propria immagine in un manifesto di solidarietà femminile. Questi i loro nomi: Cristiana Amato; Filomena Avellino; Elena Barra; Martina Bonito; Roberta Caparco; Daniela Cerullo; Marianna Fatigati; Martina Gatti; Daniela Pace; Licia Reppucci; Annarita Stocchi; Francesca Stocchi.

“Come medico – afferma il dott. Arturo Amoroso – sento quotidianamente la responsabilità di non limitare il mio ruolo all’interno del mio studio o della sala operatoria. Ho chiesto alle mie pazienti di diventare alleate in questa battaglia culturale contro la violenza di genere e la loro risposta è stata commovente. Sono donne semplici, che lavorano, che amano, che lottano, che hanno accolto il mio invito a metterci la faccia per dire a tutte le altre: Noi ci siamo, non sarete mai sole. Dodici scatti, dodici mesi per ricordare che nessuno ha il diritto di violare la dignità di una donna”.

L’Associazione “In Mani Sicure”, da sempre in prima linea per la tutela della salute e dei diritti, attraverso la chirurgia e l’esperienza di professionisti e medici, supportando, in forma anonima e gratuita, donne e uomini che hanno subito danni da violenze domestiche o per motivi discriminatori di sesso, genere e religione, sottolinea l’urgenza di mantenere alta l’attenzione sul tema, attraverso la voce della Presidente Ylenia Manna: “La violenza di genere è una piaga che va combattuta culturalmente, giorno dopo giorno. Abbiamo voluto questo calendario affinché ogni mese del 2026 sia un promemoria visivo. Queste dodici donne rappresentano la forza di chi non si arrende e danno voce alla rete di supporto che, come associazione, vogliamo garantire a chiunque si trovi in difficoltà”.

Il Calendario è stato presentato ufficialmente lo scorso 22 dicembre, a Terzigno (NA), presso il ristorante “Il Pozzo e il Pepe”, nel corso di una serata evento, che ha coinvolto il mondo dell’associazionismo e delle professioni quotidianamente in campo per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Come sostenere il progetto

Il Calendario 2026 “Non sei sola” non è solo un oggetto artistico, ma un potente strumento di solidarietà. Richiederlo significa compiere un autentico gesto d’amore e di altruismo, contribuendo direttamente a sostenere le attività dell’Associazione “In Mani Sicure odv”, quotidianamente impegnata nella realizzazione di progetti concreti a supporto delle vittime di violenza di genere.

È possibile richiedere la propria copia e ricevere tutte le informazioni attraverso i canali ufficiali dell’Associazione “In Mani Sicure odv”:

Sito Web: www.inmanisicure.org

E-mail: info@inmanisicure.org

Cellulare: +39 351 4506013

Coordinate per donazioni, lasciti e contributi per il calendario: Per formalizzare il proprio sostegno è possibile utilizzare il seguente conto corrente bancario: IBAN: IT20G0306909606100000192279 – Intestato a: In Mani Sicure odv.

Ogni contributo rappresenta un tassello fondamentale per costruire un futuro libero dalla violenza.