La Befana del Poliziotto a Catanzaro torna al Politeama

Come ogni anno, la città di Catanzaro conclude le iniziative natalizie istituzionali nel giorno dell’Epifania con la tradizionale “Befana del Poliziotto”, manifestazione che il Sindacato Fsp Polizia di Stato organizza da 27 anni nel capoluogo di regione.

L’edizione 2026 si articolerà in due giornate di eventi, in una grande celebrazione che metterà al centro le famiglie delle donne e degli uomini in divisa.

Si inizierà lunedì 5 gennaio con “Da noi la Befana arriva prima ed è quella del Poliziotto”, alle ore 16.00, presso la struttura per anziani della Fondazione Oasi Padre Pio, nel quartiere Lido, con la storica Befana Jolanda De Luca e il sempre presente Giulio Falbo.

Successivamente, l’evento si sposterà nello stesso quartiere, presso la Parrocchia Sacro Cuore, dove alle ore 19.00 si terrà “Aspettando la Befana del Poliziotto”, con spettacoli di cabaret, musica gospel, la “tombolata della legalità” e l’elezione della Befana più caratteristica con “Miss Befana 2026”.

Martedì 6 gennaio si inizierà alle ore 10.00 con “La Befana del Poliziotto in corsia”: i poliziotti della Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato faranno visita ai reparti pediatrici del nosocomio cittadino per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati, grazie al rapporto instaurato da oltre vent’anni con il Direttore di Pediatria, dott. Giuseppe Raiola.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, al Teatro Politeama, si terrà la grande festa conclusiva della Befana del Poliziotto. Protagonisti dell’evento saranno i cabarettisti catanzaresi “Rino & Giulio”, da anni perno centrale della kermesse, il cantautore folk Mimmo Cavallaro, gli Sbandieratori di Bisignano e il Duo Argentino circense “Voragine” della Cn Event di Cristian Napoli.

Parteciperanno inoltre l’ASD Passione Danza dei maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti, con la direzione artistica del maestro Tiziana Bertuca, e l’associazione Over Sound della vocal coach Marilù Cilurzo.

All’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, guidata dal Segretario Provinciale Rocco Morelli, e dall’associazione culturale “Eventi senza Venti”, presieduta da Giulio Falbo, prenderanno parte numerosi ospiti istituzionali, tra cui il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, il Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, l’Assessore regionale alla Sicurezza, Legalità e Ambiente Antonio Montuoro, nonché i vertici nazionali del Sindacato con il Segretario Generale Valter Mazzetti e il Vicepresidente Franco Maccari.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria dell’ex Questore di Catanzaro Mario Finocchiaro, venuto improvvisamente a mancare lo scorso ottobre: un servitore dello Stato, uomo di grande equilibrio e spessore professionale, che ha dedicato la propria vita alla legalità e alla sicurezza dei cittadini.

Numerosi anche gli ospiti del mondo dello sport: tra questi il mezzofondista catanzarese Luca Ursano, atleta della Nazionale italiana, la campionessa Deaflympics 2025 Noemi Canino, anch’ella di Catanzaro, e una rappresentanza dell’US Catanzaro, con il presidente Floriano Noto e alcuni calciatori.

Come da tradizione, sarà presente una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi, con il presidente regionale Antonio Mirijello, che garantirà il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

«Siamo orgogliosi di tornare ad aprire, anche quest’anno, la nostra attività sindacale con questa iniziativa che ormai appartiene alla città di Catanzaro – dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Fsp Polizia di Stato –. La consideriamo non solo un momento di spensieratezza per i più piccoli e per le famiglie, ma anche un vero e proprio “servizio” alla comunità cui dedichiamo la nostra vita e un’occasione di condivisione con le nostre famiglie».

«Questa manifestazione – conclude Brugnano – testimonia il costante impegno dei poliziotti che, anche nei momenti di svago, operano sempre nella direzione dell’affermazione della legalità e della solidarietà».