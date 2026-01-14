LEGALITÀ E SICUREZZA: BRUGNANO E TIGNANELLI PLAUDONO ALLA NASCITA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
152

Il Sindacato FSP Polizia di Stato, attraverso una nota congiunta del Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano e del Segretario Generale Provinciale di Crotone Vito Tignanelli, esprime apprezzamento per l’istituzione del Corpo della Polizia Provinciale di Crotone, per l’assunzione di quattro nuovi agenti e per la nomina del Comandante Giovanni Matalone.
«La nascita del Corpo della Polizia Provinciale rappresenta una scelta istituzionale significativa, che rafforza il presidio della legalità e restituisce centralità alle Province nel sistema complessivo della sicurezza pubblica» dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale della Federazione Sindacale di Polizia.
«Investire in uomini, professionalità e strutture significa rafforzare lo Stato sui territori e rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza dei cittadini».
Sulla stessa linea il Segretario Generale Provinciale di Crotone, Vito Tignanelli, che sottolinea il valore politico e amministrativo dell’iniziativa.
«L’istituzione del Corpo e l’assunzione di nuovi agenti rappresentano un segnale chiaro e tangibile di attenzione verso il controllo del territorio e il rispetto delle regole» afferma Tignanelli.
«È una risposta concreta a chi chiede più legalità e maggiore presenza delle istituzioni».
Entrambi i dirigenti sindacali rivolgono le proprie congratulazioni al nuovo Comandante.
«Al Comandante Giovanni Matalone vanno i nostri auguri di buon lavoro. La sua nomina si inserisce in un percorso di responsabilità istituzionale e rappresenta una garanzia di serietà, competenza e continuità operativa» dichiarano congiuntamente Brugnano e Tignanelli.
«Siamo certi che, sotto la sua guida, il Corpo della Polizia Provinciale saprà affermarsi come presidio fondamentale di legalità e come attore autorevole nel sistema integrato della sicurezza».
Il Sindacato Fsp Polizia di Stato ribadisce infine la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, nella convinzione che la sicurezza non sia materia di propaganda, ma il risultato di scelte politiche e amministrative responsabili e lungimiranti.

Articolo precedenteGRANDE EMOZIONE PER FIAMMA OLIMPICA NELLA MIA VARESE
Prossimo articoloSalute, Sardegna: Convegno “Verso una strategia cardiometabolica
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here