Lunedì 2 febbraio il 1° Memorial “Benito Scarfone”

A distanza di tre anni dalla scomparsa di Benito Scarfone, la Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato FSP Polizia di Stato organizza il 1° Memorial “Benito Scarfone”, torneo di calcio a 5 in programma domenica 2 febbraio 2026, con inizio alle ore 17.30, presso il Palapulerà – quartiere Giovino, Catanzaro.
L’iniziativa è dedicata al ricordo di Benito Scarfone, collega stimato, uomo delle istituzioni e sindacalista appassionato, che ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per tanti appartenenti alla Polizia di Stato.
«Questo Memorial – dichiara Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale della FSP Polizia di Stato di Catanzaro – non è solo un evento sportivo, ma un momento di memoria autentica e condivisa. Benito Scarfone ha incarnato i valori più alti del sindacalismo nella Polizia di Stato: impegno, coerenza, rispetto delle persone e profondo senso delle istituzioni».
Al torneo prenderanno parte le squadre della Polizia Stradale, della DIGOS, della Squadra Mobile e della Questura, in un contesto di sana competizione e forte spirito di appartenenza.
«Attraverso lo sport – prosegue Morelli – vogliamo ricordare un uomo che ha saputo unire, ascoltare e difendere i colleghi con equilibrio e passione. Benito credeva fermamente nella forza della comunità e nella dignità del lavoro in divisa, valori che oggi sentiamo il dovere di trasmettere anche alle nuove generazioni».
Il Memorial rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione e condivisione aperta alla cittadinanza.
«Invitiamo colleghi, famiglie e cittadini a partecipare numerosi – conclude Morelli – perché ricordare Benito significa riaffermare il valore umano e sociale della Polizia di Stato e di chi, ogni giorno, lavora al servizio della collettività.
Nel ricordo di un grande uomo, esempio di sindacalismo nella Polizia di Stato».

