Concluso Visionarie: l’audiovisivo femminile chiede strumenti concreti

i è conclusa a Roma, nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, a Palazzo Merulana, la settima edizione di Visionarie – donne tra cinema, tv e racconto, il progetto ideato e diretto da Giuliana Aliberti, che si conferma uno degli spazi più autorevoli e necessari del dibattito culturale italiano sui temi della parità di genere, della rappresentazione e del potere nell’audiovisivo contemporaneo.

Con il titolo “Ancora più eretiche” e un’affluenza in soli due giorni di oltre 1000 persone, Visionarie 2026 ha rilanciato con forza la propria vocazione: essere un luogo di confronto reale, interattivo e politico, capace di mettere in dialogo istituzioni, industria, creatrici, creatori e pubblico intorno alle grandi trasformazioni che attraversano cinema, televisione e narrazione. Due giornate dense di interventi, testimonianze, numeri, conflitti e visioni, che hanno restituito una fotografia lucida e complessa dello stato dell’arte, ma anche indicato strade possibili per il futuro.

Ad aprire il programma, una lunga e articolata sessione dedicata all’impegno dell’audiovisivo nel percorso verso la parità di genere, con un confronto diretto tra politica, istituzioni, imprese e associazionismo. Al centro del dibattito, i dati: il tasso di redditività femminile nel settore audiovisivo si ferma oggi intorno al 52%, mentre il gender gap resta una delle criticità strutturali del sistema. A partire dalla nuova direttiva europea sulla parità salariale – approvata nel 2024 ed entrata in vigore nel 2026 – si è discusso di strumenti concreti, certificazioni, incentivi e responsabilità condivise.

La deputata Chiara Gribaudo, promotrice della legge sulla parità salariale, ha definito questo passaggio normativo «un pezzo di rivoluzione dentro una doppia rivoluzione, quella femminile e quella digitale», sottolineando come la rimozione degli ostacoli economici e culturali all’autonomia delle donne produca benefici per l’intera società. Dati alla mano, oltre 8.000 aziende hanno già aderito ai percorsi di certificazione di genere, superando di dieci volte le aspettative iniziali.

Accanto alla dimensione legislativa dedicata alla parità di genere, di cui l’Italia è stata pioniera nelle proposte, come ha ricordato anche la deputata Ylenia Lucaselli, forte è emerso il ruolo delle istituzioni locali, come ha ricordato Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, illustrando il progetto “Roma Impresa Comune” e l’importanza della certificazione di parità come strumento applicabile in ogni ambito produttivo, non solo culturale. Un percorso che ha rafforzato la credibilità dell’amministrazione e favorito un dialogo strutturato con le imprese. Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila ha poi sottolineato l’esigenza di un gruppo di lavoro permanente su tematiche “generiche” inerenti le donne, prime fra tutte la violenza e la mancanza di un’educazione sessuo-affettiva, argomenti spesso distorti o banalizzati dai media.

Il confronto si è poi spostato sul cuore dell’industria audiovisiva, con la partecipazione dei principali player nazionali e internazionali: sono intervenuti Maria Pia Ammirati (Rai Fiction), Luisa Cotta Ramosino (Netflix), Nicole Morganti (Amazon Studios), Chiara Sbarigia (APA), Alessandro Usai (ANICA), insieme alle produttrici e ai produttori Francesca Andreoli, Benedetta Caponi, Gloria Giorgianni e Riccardo Tozzi. Il dibattito ha evidenziato tanto i progressi quanto gli stalli: la crescita delle donne imprenditrici ferma al 28%, la presenza under 35 al 9,5%, la necessità di presidi permanenti e osservatori realmente operativi.

Le piattaforme hanno mostrato come la rappresentazione incida direttamente sul racconto: Netflix e Amazon hanno registrato un incremento significativo della presenza femminile, dimostrando che più donne nei processi decisionali producono storie più inclusive e capaci di intercettare nuovi pubblici. Ma è emersa anche la fragilità del momento storico, tra crisi produttiva, rischi legati all’intelligenza artificiale e una politica che fatica a riconoscere l’audiovisivo come industria contemporanea. Al confronto di fine mattina, incentrato sull’operatività di associazioni, festival e aziende nell’ambito della parità di genere, hanno partecipato Fabia Bettini (Alice nella Città), Annamaria Granatello (Premio Solinas), Camilla Toschi (Festival Internazionale Cinema e Donne Firenze), Gaia Tridente (MIA Mercato Internazionale Audiovisivo), Graziella Bildesheim (EWA European Womenʼs Audiovisual Network), Maria Iovine (CENTOAUTORI), Francesca Massaro (WGI Writers Guild Italia), Emanuela Piovano (ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici), Valeria Manieri (Le Contemporanee), Pina Amarelli (Amarelli) e Marilena Francese (Women Economic Forum Italia). Infine Adele Mapelli (Winning Women Institute) ha illustrato la procedura riservata a qualsiasi tipologia di azienda per ottenere la certificazione sulla Parità di Genere ed essere agevolati su bandi, incentivi e sgravi fiscali.

Nel pomeriggio di venerdì, Visionarie ha dato spazio a uno dei panel più radicali e seguiti dell’edizione: “Da Anaïs Nin alle Ragazze del Porno”, un attraversamento senza censure della sessualità e del desiderio nello sguardo femminile. Dalla scrittura alla regia, dall’intimacy coordination al porno etico e femminista, il panel, coordinato da Antonella Matranga, ha celebrato il corpo come spazio di libertà e narrazione. Sono intervenute a testimoniare i propri percorsi Giuliana Gamba, prima regista del cinema erotico in Italia, Anna Negri e Monica Stambrini del progetto “Le ragazze del porno”, un progetto di corti sull’eros al femminile, Serena Guarracino e Deborah Di Cave del collettivo transfemminista KinkYGirls e Sarah Silvagni, intimacy coordinatpr e docente della Scuola Volonté e Mia Benedetta, attrice e socia fondatrice UNITA.

La seconda giornata si è aperta con uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione: Il cinema delle donne come resistenza oltre il silenzio, dedicato al cinema femminile palestinese e al potere del racconto come atto di resistenza. La presenza dell’Ambasciatrice di Palestina in Italia Mona Abuamara, il collegamento con Gaza, la testimonianza in diretta video della regista Najwa Najjar e il conferimento del Premio Karama a Ezzaldeen Shalh hanno trasformato il panel in un gesto politico e simbolico, capace di ribadire il valore del cinema come memoria, dignità e speranza. Al panel, coordinato da Gabriella Gallozzi, erano presenti anche le registe Monica Maurer e Wilma Labate, la storica Paola Caridi, Milena Fiore dell’AAMOD, e Luciana Castellina, politica, intellettuale e militante di lungo corso.

A chiudere Visionarie 2026, il conferimento del Premio Maestre Visionarie a Liliana Cavani, figura centrale del cinema italiano ed europeo. Un omaggio che è stato anche un passaggio di testimone tra generazioni, all’interno di una tavola rotonda che contava la presenza di registe affermate, giovani autrici, docenti e allieve del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Le parole di Cavani, accompagnate dalla proiezione dei suoi lavori giovanili, hanno offerto una riflessione lucida sulle possibilità di fare cinema ieri e oggi, sull’importanza della formazione, della scelta del pubblico e sulla necessità di interrogarsi sul senso stesso della produzione in un contesto di iper-offerta e fragilità economica. Al dibattito, coordinato da Gloria Malatesta, hanno partecipato Piera Detassis, Daniele Vicari, Carolina Cavalli, Eleonora Danco, Irene Dionisio, Emanuela Giordano, Flaminia Graziadei, Maria Iovine, Francesca Mazzoleni, Anna Negri, Costanza Quatriglio, Paola Randi, Marta Savina, Fabiana Sargentini, Monica Stambrini, Adele Tulli e Margherita Vicario.

Visionarie 2026 si chiude riaffermando la necessità di spazi di confronto reali, dove il femminile non sia categoria ma forza trasformativa, dove industria e immaginazione possano incontrarsi senza semplificazioni. Un luogo che continua a crescere come comunità di pensiero e di azione, dando appuntamento alla prossima edizione per continuare a disobbedire, riscrivere, immaginare.