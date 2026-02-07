La famiglia e le radici giornalistiche di Fabrizio Corona 📰📸

Le radici: il nonno Aurelio Corona 🗞️

Il patriarca della famiglia, Aurelio Corona, è stato capocronista del quotidiano “La Sicilia” di Catania, incarnando dedizione e rigore nel giornalismo. La sua carriera ha trasmesso valori di professionalità e passione per l’informazione alle generazioni successive.

Il padre: Vittorio Corona 📰📺

Figlio di Aurelio e fratello del giornalista Puccio Corona (1942‑2013), Vittorio Corona iniziò la carriera nel giornale siciliano 👨‍💼🗞️. Laureato in filosofia all’Università di Catania 🎓, si trasferì a Milano e lavorò in diverse testate importanti:

Novella 2000 → caporedattore (1973)

Annabella → vicedirettore (1978)

Telecolor (Sicilia) → direttore

Amica → vicedirettore a Milano

Fondazione dei mensili Moda (1983) e King (1988) per Nuova Eri, direttore di entrambe, con linguaggio innovativo e giovanile 📰✨

Per la TV curò due rubriche settimanali su RaiDue: Moda (1985‑1988) e 1990 Mode (1989‑1990), entrambe in seconda serata 📺.

Nel 1991 entrò in Studio Aperto (Italia 1) come vicedirettore, diventando direttore artistico del telegiornale nel 1993. La sua idea innovativa era rivoluzionare lo stile dei TG tradizionali, con satira, fotomontaggi e partecipazione del pubblico 💡📸.

Tuttavia, il progetto non fu pienamente apprezzato da Emilio Fede e da Silvio Berlusconi, e nel novembre 1993 Vittorio si dimise dalla Fininvest.

Negli anni successivi lavorò in diverse testate:

La Voce (direttore artistico e vicedirettore, 1994‑1995)

Village (mensile)

Star TV (Mondadori, 2005)

Vittorio Corona è stato quindi una figura chiave nel giornalismo e nella televisione italiana, con esperienza editoriale, innovazione e approccio giovane, elementi che hanno influenzato il percorso mediatico del figlio Fabrizio.

Lo zio: Puccio Corona 📡

Fratello di Vittorio, Puccio ha avuto una lunga carriera nella televisione italiana – RAI -, consolidando la tradizione giornalistica della famiglia.

I fratelli 👦👦

Fabrizio ha due fratelli, Francesco e Federico, cresciuti in un ambiente familiare immerso nei media. Uno dei fratelli e’ un videomaker l’altro fratello un giornalista.

Fabrizio e l’eredità mediatica 🌐💡

Cresciuto tra giornali e telegiornali, Fabrizio ha sviluppato una consapevolezza precoce del potere dei media e del ruolo dei social.

Il suo approccio spesso controverso e le sue accuse ai vertici dei media derivano da radici familiari profondamente legate all’informazione e alla comunicazione italiana.

🎥 Video – Fabrizio parla del padre Vittorio su Verissimo

In questa clip di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin il 26 maggio 2018 su Canale 5, Fabrizio Corona racconta il rapporto con il padre Vittorio, una figura chiave nella sua vita e nel suo percorso nel giornalismo e nei media italiani. (Guarda il video su Mediaset Infinity)

La storia di una famiglia di giornalisti ci ricorda che la comunicazione non è mai neutra: ogni parola porta con sé eredità, responsabilità e onde che arrivano lontano. Imparare a usare la voce con consapevolezza è il vero segreto della libertà digitale.

