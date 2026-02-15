RESIDENTE FONTANA: ‘CASA LOMBARDIA’ ACCOGLIENTE E SIMBOLO DEL DESIGN LOMBARDO”

Nuvole e cielo coperto non hanno scoraggiato milanesi e turisti che, numerosi, sono saliti al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ per celebrare San Valentino e ammirare la città dal punto più alto di Palazzo Lombardia. Moltissime le coppie giovani e meno giovani che si sono scambiati un bacio al 39esimo piano nella sede della Regione in occasione della ‘Festa degli Innamorati’.

Grande affluenza anche a ‘Casa Lombardia’, situata nella piazza, dove in tanti hanno seguito le gare delle Olimpiadi e ascoltato la musica di RTL 102.5.

“Non temo smentite – commenta il presidente della Regione – nel dire che la nostra proposta per i Giochi oltre che essere accogliente è certamente tra le più eleganti del panorama olimpico. Una struttura che bene interpreta il design lombardo. E poi, il nostro Belvedere, che si conferma, sempre più, luogo iconico di Milano”.