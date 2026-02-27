DON CARLO DE CARDONA: “𝗙𝗔𝗥𝗘 𝗕𝗘𝗡𝗘 𝗜𝗟 𝗕𝗘𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘”

il Cinema Eraclea di Isola di Capo Rizzuto (KR) ospiterà l’incontro “Fare bene il bene comune”, che vuole rilanciare, in chiave attuale, l’eredità culturale e sociale di don Carlo De Cardona, figura emblematica del cattolicesimo sociale e interprete calabrese dei principi della Rerum novarum, la prima enciclica sociale, promulgata da Leone XIII nel 1891.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Forum Dottrina Sociale Cattolica con il patrocinio del Comune di Isola di Capo Rizzuto e la collaborazione della Pro Loco Isola di Capo Rizzuto, vuole essere un’occasione di riflessione civile e formativa sul valore del bene comune nella società contemporanea.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Isola di Capo Rizzuto M. Grazia Vittimberga e di Loredana Gentile, che evidenzieranno il legame tra impegno amministrativo e responsabilità sociale, i lavori saranno introdotti e coordinati da Maria Greca Di Manna, chiamata a delineare il contesto storico e culturale in cui maturò l’azione di De Cardona.

La conversazione per immagini di Demetrio Guzzardi, editore cosentino e tra i promotori del Centro studi calabrese “Cattolici Società e Politica”, offrirà uno sguardo documentato sulla sua opera educativa e sociale; le conclusioni dell’incontro saranno tenute da don Francescantonio Spatola, che rilancerà il tema della formazione delle nuove generazioni, indicando nei “buoni maestri” una risorsa decisiva per costruire comunità più giuste e partecipi.

Demetrio Guzzardi da anni studia il pensiero e l’opera del sacerdote don Carlo De Cardona; la sua casa editrice ha già pubblicato dieci numeri di “Studi e ricerche su don Carlo De Cardona e il Movimento Cattolico in Calabria”, inoltre ha curato la mostra “Don Carlo De Cardona pioniere dell’apostolato sociale dei contadini e artigiani calabresi” esposta alla Settimana sociale dei cattolici in Italia, svoltasi a Trieste, lo scorso anno alla presenza del presidente della Repubblica, sergio Mattarella e di papa Francesco. Attualmente la mostra è esposta nella sede della BCC “Mediocrati” di Commenda di Rende.