Tulipark Day 2026, sentori di primavera da oggi in Sicilia

Tra 100 mila tulipani e i 170 negozi di brand nazionali e internazionali, fare shopping a Sicilia Outlet Village fa venire voglia di primavera. Sono iniziati i giorni fioriti con l’evento più colorato di Sicilia Outlet Village: lo spin-off del Tulipark Day da oggi coinvolgerà il pubblico – fino a domenica 1 marzo – tra i profumi e le sfumature delle varietà di diversi tulipani, tutti da scoprire. L’accesso è completamente gratuito, ogni visitatore riceve un tulipano in omaggio e ha anche l’opportunità di acquistare i biglietti per i Tulipark Day in programma nelle varie città siciliane con uno sconto del 20%.

Il giardino di Sicilia Outlet Village è suggestivo, ruba lo sguardo ed è arricchito da un’accoglienza in abiti olandesi. Un tocco di colore senza precedenti tra le vie dello shopping, dove fino all’1 marzo sbocciano anche le occasioni sulle collezioni autunno inverno con i Last Call Saldi, anche i negozi più iconici avranno capi con sconti fino al 20% sui prezzi in saldo.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.