Tulipark Day 2026, sentori di primavera da oggi in Sicilia

Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Tra 100 mila tulipani e i 170 negozi di brand nazionali e internazionali, fare shopping a Sicilia Outlet Village fa venire voglia di primavera. Sono iniziati i giorni fioriti con l’evento più colorato di Sicilia Outlet Village: lo spin-off del Tulipark Day da oggi coinvolgerà il pubblico – fino a domenica 1 marzo – tra i profumi e le sfumature delle varietà di diversi tulipani, tutti da scoprire. L’accesso è completamente gratuito, ogni visitatore riceve un tulipano in omaggio e ha anche l’opportunità di acquistare i biglietti per i Tulipark Day in programma nelle varie città siciliane con uno sconto del 20%.

Il giardino di Sicilia Outlet Village è suggestivo, ruba lo sguardo ed è arricchito da un’accoglienza in abiti olandesi. Un tocco di colore senza precedenti tra le vie dello shopping, dove fino all’1 marzo sbocciano anche le occasioni sulle collezioni autunno inverno con i Last Call Saldi, anche i negozi più iconici avranno capi con sconti fino al 20% sui prezzi in saldo.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

