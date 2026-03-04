AMBIENTE, CULTURA, COMUNITÀ, A SARACENA 3 PROGETTI PER SERVIZIO CIVILE. 12 POSTI DISPONIBILI

Assistenza. Protezione Civile. Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana. Patrimonio artistico, storico e culturale. Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, turismo sostenibile e sport. Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità. Promozione della pace, nonviolenza e difesa non armata. – Sono, queste, le aree di intervento dei tre progetti del Servizio Civile Universale che offriranno l’opportunità a 12 giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di vivere l’esperienza formativa per un anno. Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 8 aprile.

RUSSO: OPPORTUNITÀ PER ACQUISIRE COMPETENZE

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo sottolineando l’importanza che iniziative come queste possono rappresentare per acquisire competenze utili per il proprio percorso personale e professionale e, allo stesso tempo, contribuire al servizio della crescita del proprio territorio.

CANDIDATURE ENTRO MERCOLEDÌ 8 APRILE

DEMETRA, POLLINO AMBIENTE E BENESSERE e KATUNDI JONE, i tre progetti che saranno realizzati a Saracena, comune capofila di un progetto più ampio che coinvolge i comuni di Civita, Frascineto e San Basile e che mette a disposizione ben 38 posti, riguardano nello specifico percorsi di sostegno a persone fragili, anziani, minori, disabili e soggetti in difficoltà; prevenzione, gestione emergenze e tutela del territorio; tutela dell’ambiente, valorizzazione degli spazi pubblici e sostenibilità; valorizzazione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, turismo sostenibile e sport; tutela delle risorse naturali e sviluppo rurale sostenibile; tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità italiane nel mondo.

BANDO E MODULISTICA ONLINE

Le domande di partecipazione al bando che mette a disposizione un assegno mensile di 519,47 euro per un anno, possono essere inoltrate attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il bando è disponibile all’indirizzo https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando_ordinario_2026/.

SPORTELLO PER INFORMAZIONI APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Fino all’8 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 11 e martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16, è attivo nel comune di Saracena uno sportello per informazioni sul bando e sulla compilazione della domanda. Inoltre è possibile richiedere informazioni anche tramite la casella di posta elettronica serviziocivilesaracena5@gmail.com.